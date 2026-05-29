Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Военный обвинён в организации подделок произведений Эрнста Неизвестного на сумму более 90 миллионов рублей

Культура И Искусство News

Военный обвинён в организации подделок произведений Эрнста Неизвестного на сумму более 90 миллионов рублей
Подделка Произведений ИскусстваЭрнст НеизвестныйМаксим Кошкарев
📆5/29/2026 7:29 PM
📰meduzaproject
104 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 62% · Publisher: 63%

Следственный комитет России предъявил обвинение военному Максиму Кошкарёву в создании и продаже поддельных картин и скульптур Эрнста Неизвестного. Преступная группа действовала с 2020 по 2026 год, изготавливая не менее 30 работ, которые продавались частным коллекционерам. Доход составил свыше 90 млн рублей. Проведены обыски, в том числе в Третьяковской галерее, изъято 47 предметов для экспертизы. Дело расследуется по статьям о мошенничестве и нарушении авторских прав.

Следственный комитет России выдвинул обвинение против военнослужащего Максима Кошкарёва в причастности к крупной операции по созданию поддельных произведений искусства, выдаваемых за работы знаменитого художника Эрнста Неизвестного.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2026 год Кошкарев, являясь частью организованной преступной группы, координировал производство минимум тридцати предметов, включая картины и скульптуры, которые затем продавались на рынке искусства. Преступная схема была направлена на обман частных коллекционеров как внутри России, так и за её пределами, и принесла её участникам доход не менее девяноста миллионов рублей.

В рамках раскрытия дела правоохранительные органы провели серию обысков, одно из ключевых мест обыска - Третьяковская галерея, где были изъяты тридцать семь картин и десять скульптур. Все произведения направлены на复杂的 forensic art экспертизу для подтверждения подлинности. Уголовное дело возбуждено по совокупности статей, включая мошенничество и нарушение авторских прав. Напомним, в Новой Третьяковке на Крымском валу с декабря 2025 по май 2026 года проходила масштабная выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Эрнста Неизвестного.

Пресс-служба Третьяковской галереи подтвердила, что им известно о проводимом расследовании, но детали не комментирует. Это дело поднимает серьёзные вопросы о прозрачности рынка искусства, мерах защиты наследия выдающихся мастеров и роли культурных институций в предотвращении подобных преступлений. Подделки столь известного автора, особенно если они попадают в крупные музейные собрания, наносят ущерб не только финансовый, но и репутационный, подрывая доверие к аутентичности экспонатов.

Ситуация также ставит перед художественными экспертами новые вызовы, так как технологии подделки постоянно совершенствуются, требуя всё более сложных методов аутентификации. Расследование продолжается, и ожидается, что в ближайшее время могут последовать further аресты и предъявления обвинений другим соучастникам, а также внимание будет уделено цепочкам продаж и возможным нарушениям в процедурах приобретения произведений для музеев. Инцидент已经成为 широко обсуждаемым в профессиональном и коллекционерском сообществе, побуждая к пересмотру некоторых внутренних процессов проверки

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

meduzaproject /  🏆 10. in RU

Подделка Произведений Искусства Эрнст Неизвестный Максим Кошкарев Третьяковская Галерея Мошенничество

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Сделка о покупке «Севильи» Рамосом сорвалась. Инвестфонд, который представляет Серхио, предложил приобрести 30 тысяч акций вместо 90 тысяч, обговоренных ранееСделка о покупке «Севильи» Рамосом сорвалась. Инвестфонд, который представляет Серхио, предложил приобрести 30 тысяч акций вместо 90 тысяч, обговоренных ранееСерхио Рамос не станет новым владельцем «Севильи».
Read more »

Украина получила одобрение ЕС на кредит в 90 миллиардов евро для стабилизации экономикиУкраина получила одобрение ЕС на кредит в 90 миллиардов евро для стабилизации экономикиПарламент Украины утвердил соглашение с Евросоюзом о получении масштабной финансовой помощи на 2026-2027 годы после снятия венгерского вето.
Read more »

Твердовский о россиянах в НХЛ 90-х: «После холодной войны отношение было жестким. Нас не любили, считали, что мы занимаем чьи-то места. Было много негатива от игроков и тренеров»Твердовский о россиянах в НХЛ 90-х: «После холодной войны отношение было жестким. Нас не любили, считали, что мы занимаем чьи-то места. Было много негатива от игроков и тренеров»Двукратный обладатель Кубка Стэнли Олег Твердовский в интервью Спортсу’’ рассказал об отношении к россиянам в НХЛ в 90-е годы.
Read more »

«Барселона» предложит за Альвареса 90 млн евро и бонусы. Форвард «Атлетико» также интересен «ПСЖ» и «Арсеналу» (Diario Sport)«Барселона» предложит за Альвареса 90 млн евро и бонусы. Форвард «Атлетико» также интересен «ПСЖ» и «Арсеналу» (Diario Sport)«Барселона» готовит официальное предложение «Атлетико» по нападающему Хулиану Альваресу .
Read more »

Козлов в «Игре», Супонев погиб. Судьба ведущих культовых передач 90-хКозлов в «Игре», Супонев погиб. Судьба ведущих культовых передач 90-х«Счастливый случай» с капитаном КВН, интеллектуальный «Брейн-ринг» со знатоком, романтическая «Любовь с первого взгляда» и детские проекты Сергея Супонева – как сложилась судьба ведущих культовых передач 1990-х.
Read more »

Мозгов считает баскетбол более зрелищным спортом, чем футбол: «Тяжело смотреть 90 минут, как чуваки не забивают»Мозгов считает баскетбол более зрелищным спортом, чем футбол: «Тяжело смотреть 90 минут, как чуваки не забивают»Экс-центровой НБА и сборной России, выступающий за медиакоманду Rocket Team, Тимофей Мозгов считает баскетбол более зрелищным видом спорта, чем футбол.
Read more »



Render Time: 2026-05-29 22:29:46