Следственный комитет России предъявил обвинение военному Максиму Кошкарёву в создании и продаже поддельных картин и скульптур Эрнста Неизвестного. Преступная группа действовала с 2020 по 2026 год, изготавливая не менее 30 работ, которые продавались частным коллекционерам. Доход составил свыше 90 млн рублей. Проведены обыски, в том числе в Третьяковской галерее, изъято 47 предметов для экспертизы. Дело расследуется по статьям о мошенничестве и нарушении авторских прав.

Следственный комитет России выдвинул обвинение против военнослужащего Максима Кошкарёва в причастности к крупной операции по созданию поддельных произведений искусства, выдаваемых за работы знаменитого художника Эрнста Неизвестного.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2026 год Кошкарев, являясь частью организованной преступной группы, координировал производство минимум тридцати предметов, включая картины и скульптуры, которые затем продавались на рынке искусства. Преступная схема была направлена на обман частных коллекционеров как внутри России, так и за её пределами, и принесла её участникам доход не менее девяноста миллионов рублей.

В рамках раскрытия дела правоохранительные органы провели серию обысков, одно из ключевых мест обыска - Третьяковская галерея, где были изъяты тридцать семь картин и десять скульптур. Все произведения направлены на复杂的 forensic art экспертизу для подтверждения подлинности. Уголовное дело возбуждено по совокупности статей, включая мошенничество и нарушение авторских прав. Напомним, в Новой Третьяковке на Крымском валу с декабря 2025 по май 2026 года проходила масштабная выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Эрнста Неизвестного.

Пресс-служба Третьяковской галереи подтвердила, что им известно о проводимом расследовании, но детали не комментирует. Это дело поднимает серьёзные вопросы о прозрачности рынка искусства, мерах защиты наследия выдающихся мастеров и роли культурных институций в предотвращении подобных преступлений. Подделки столь известного автора, особенно если они попадают в крупные музейные собрания, наносят ущерб не только финансовый, но и репутационный, подрывая доверие к аутентичности экспонатов.

Ситуация также ставит перед художественными экспертами новые вызовы, так как технологии подделки постоянно совершенствуются, требуя всё более сложных методов аутентификации. Расследование продолжается, и ожидается, что в ближайшее время могут последовать further аресты и предъявления обвинений другим соучастникам, а также внимание будет уделено цепочкам продаж и возможным нарушениям в процедурах приобретения произведений для музеев. Инцидент已经成为 широко обсуждаемым в профессиональном и коллекционерском сообществе, побуждая к пересмотру некоторых внутренних процессов проверки





