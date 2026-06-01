Военно-морские силы КСИР атаковали судно Соединённых Штатов и Израиля в ответ на авиаудары США и Израиля

📆6/1/2026 10:09 PM
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о нападении на судно Соединённых Штатов и Израиля в ответ на авиаудары США и Израиля по иранской территории. Удар нанесён крылатой ракетой.

Москва, 2 июня - АиФ-Москва. Военно-морские силы КСИР атаковали судно Соединённых Штатов и Израиля, заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции. Речь идёт о судне MSC.

Sariska. Удар нанесён крылатой ракетой.

"После агрессивного нападения армии США на иранский корабль "Львиная звезда" в Оманском заливе ВМС КСИР в ответной операции нанесли удар крылатой ракетой по кораблю MSC. Sariska, принадлежащему США и Израилю", — говорится в сообщении. В КСИР отметили, что любая агрессия со стороны Соединённых Штатов в районе Ормузского пролива повлечёт за собой решительный ответ. Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля.

Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о "самой мощной наступательной операции" против Израиля и военных баз США. В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Накануне Иран обвинил Соединённые Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов Израиля по территории Ливана. По данным Tasnim, власти Ирана приняли решение о приостановке переговорного процесса с США на фоне обострения военно-политической обстановки в Ливане.

