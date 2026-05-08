Военнослужащие ЦВО провели персональный парад для ветерана ВОВ в Самаре

В преддверии Дня Победы военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа организовали торжественный парад для участника партизанского движения и ветерана ВОВ Владислава Бута. Мероприятие прошло в Самаре перед домом ветерана, где военные исполнили песни военных лет и поздравили его с годовщиной Победы.

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) провели торжественный персональный парад для участника партизанского движения, авиационного техника в отставке, старшего лейтенанта Владислава Филатовича Бута в Самаре.

Мероприятие состоялось 8 мая, накануне Дня Победы, перед домом ветерана. В параде приняли участие военнослужащие роты почетного караула, военной комендатуры, а также военный оркестр мотострелкового соединения ЦВО. Парадный расчет прошел перед ветераном торжественным маршем, а военный оркестр исполнил известные произведения военных лет, включая композицию «День Победы». Владислав Филатович выразил благодарность за организацию мероприятия, отметив, что это было красиво и трогательно.

По его просьбе оркестр сыграл песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал», и ветеран подпевал музыкантам. Военнослужащие поздравили Владислава Бута с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и выразили благодарность за его вклад в защиту Отечества. Дочь ветерана, Наталья Владиславовна Сазонова, поделилась, что родители ветерана — отец и мать — прожили долгую жизнь, пережив все военные годы и гарнизоны.

Владислав Бут родился 1 января 1931 года и в годы Великой Отечественной войны участвовал в партизанском движении на оккупированной территории. После войны он окончил военное училище и служил в Военно-воздушных силах в должности авиационного техника. За свой вклад в защиту Родины он был награжден орденом Отечественной войны II степени. В Минобороны РФ также сообщили, что 6 мая военнослужащие Барнаульского ракетного соединения поздравили участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим Днем Победы.

Среди принимающих поздравления были Петр Егорович Пантелеев, Валентина Григорьевна Ижак и Александр Александрович Витман. Под аккомпанемент духового оркестра военнослужащие ракетных войск в парадной форме пронесли копии фронтовых знамен Красной армии перед домами ветеранов





