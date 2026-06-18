Военный корреспондент Александр Коц в статье для kp.ru выделил Калининградскую область, Балтийское море и Арктику как потенциальные зоны прямого противостояния России и НАТО. Он подчеркнул, что предотвратить войну можно только через укрепление обороноспособности страны.

Военный корреспондент Александр Коц в своей статье для kp.ru проанализировал нарастающую напряженность в отношениях между Россией и НАТО . По его словам, в европейских странах все чаще звучат заявления о возможном вооруженном конфликте, что сопровождается увеличением военных расходов и расширением оборонных программ.

При этом западные разведки, как отмечает Коц, не имеют доказательств подготовки России к нападению на страны альянса. Корреспондент выделил три ключевых региона, где может возникнуть прямое противостояние: Калининградская область, Балтийское море и Арктика. Первый пункт - Калининградская область, которая является эксклавом России и имеет стратегическое значение. Размещение там ракетных комплексов и систем ПВО вызывает беспокойство НАТО, особенно с учетом границы с Польшей и Литвой.

Коц отмечает, что любые учения или передвижения войск в этом регионе воспринимаются альянсом как потенциальная угроза. Второй регион - Балтийское море, где НАТО усиливает свое присутствие, проводя регулярные маневры. Россия, в свою очередь, укрепляет Балтийский флот и разрабатывает новые системы береговой обороны. Третий регион - Арктика, где идет борьба за ресурсы и контроль над Северным морским путем.

НАТО наращивает военную активность в высоких широтах, а Россия модернизирует свою арктическую группировку. Коц подчеркивает, что давление на этих направлениях может привести к кризису и эскалации. Особое внимание военкор уделил ситуации вокруг Украины. Он считает, что западные государства пытаются использовать поддержку Киева для увеличения нагрузки на Россию, но этот расчет может не оправдаться.

В качестве примера он привел слова верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, который заявил, что российская армия активно учится на боевом опыте и повышает свою боеспособность. Коц отмечает, что избежать конфликта можно только через укрепление обороноспособности страны. По его мнению, сила - это единственный язык, который НАТО понимает без переводчика.

Он заключил, что предотвратить войну можно, став настолько сильными, чтобы любая провокация разбилась о российский ответ еще на стадии замысла, а сама мысль о втягивании России в войну показалась бы в Брюсселе слишком дорогой и опасной. Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявлял, что Украина заинтересована в прямом вовлечении НАТО в конфликт с Россией. Москва неоднократно подчеркивала, что НАТО придерживается конфронтационного курса, но Россия не угрожает странам альянса.

Вместе с тем Кремль будет реагировать на действия, которые сочтет угрозой своим интересам. Российские власти готовы к диалогу на равноправной основе и выступают против дальнейшей милитаризации Европы. Таким образом, статья Коца поднимает важные вопросы о потенциальных точках напряженности и необходимости укрепления обороноспособности для предотвращения военного столкновения





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НАТО Россия Александр Коц Калининградская Область Арктика

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