Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Военкор Коц назвал три точки возможного конфликта России и НАТО

Политика News

Военкор Коц назвал три точки возможного конфликта России и НАТО
НАТОРоссияАлександр Коц
📆6/18/2026 5:11 AM
📰aifonline
131 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 73% · Publisher: 68%

Военный корреспондент Александр Коц в статье для kp.ru выделил Калининградскую область, Балтийское море и Арктику как потенциальные зоны прямого противостояния России и НАТО. Он подчеркнул, что предотвратить войну можно только через укрепление обороноспособности страны.

Военный корреспондент Александр Коц в своей статье для kp.ru проанализировал нарастающую напряженность в отношениях между Россией и НАТО . По его словам, в европейских странах все чаще звучат заявления о возможном вооруженном конфликте, что сопровождается увеличением военных расходов и расширением оборонных программ.

При этом западные разведки, как отмечает Коц, не имеют доказательств подготовки России к нападению на страны альянса. Корреспондент выделил три ключевых региона, где может возникнуть прямое противостояние: Калининградская область, Балтийское море и Арктика. Первый пункт - Калининградская область, которая является эксклавом России и имеет стратегическое значение. Размещение там ракетных комплексов и систем ПВО вызывает беспокойство НАТО, особенно с учетом границы с Польшей и Литвой.

Коц отмечает, что любые учения или передвижения войск в этом регионе воспринимаются альянсом как потенциальная угроза. Второй регион - Балтийское море, где НАТО усиливает свое присутствие, проводя регулярные маневры. Россия, в свою очередь, укрепляет Балтийский флот и разрабатывает новые системы береговой обороны. Третий регион - Арктика, где идет борьба за ресурсы и контроль над Северным морским путем.

НАТО наращивает военную активность в высоких широтах, а Россия модернизирует свою арктическую группировку. Коц подчеркивает, что давление на этих направлениях может привести к кризису и эскалации. Особое внимание военкор уделил ситуации вокруг Украины. Он считает, что западные государства пытаются использовать поддержку Киева для увеличения нагрузки на Россию, но этот расчет может не оправдаться.

В качестве примера он привел слова верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, который заявил, что российская армия активно учится на боевом опыте и повышает свою боеспособность. Коц отмечает, что избежать конфликта можно только через укрепление обороноспособности страны. По его мнению, сила - это единственный язык, который НАТО понимает без переводчика.

Он заключил, что предотвратить войну можно, став настолько сильными, чтобы любая провокация разбилась о российский ответ еще на стадии замысла, а сама мысль о втягивании России в войну показалась бы в Брюсселе слишком дорогой и опасной. Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявлял, что Украина заинтересована в прямом вовлечении НАТО в конфликт с Россией. Москва неоднократно подчеркивала, что НАТО придерживается конфронтационного курса, но Россия не угрожает странам альянса.

Вместе с тем Кремль будет реагировать на действия, которые сочтет угрозой своим интересам. Российские власти готовы к диалогу на равноправной основе и выступают против дальнейшей милитаризации Европы. Таким образом, статья Коца поднимает важные вопросы о потенциальных точках напряженности и необходимости укрепления обороноспособности для предотвращения военного столкновения

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

НАТО Россия Александр Коц Калининградская Область Арктика

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Собчак и Богомолов впервые вышли в светСобчак и Богомолов впервые вышли в светРоссийская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые «официально» вышли в свет, пишет kp.ru .
Read more »

Российские спортсмены пострадали в страшном ДТПРоссийские спортсмены пострадали в страшном ДТПУтром 28 марта на трассе под Магнетитами произошло серьезное ДТП, сообщает kp.ru .
Read more »

СМИ: Дмитрий Быков впал в комуСМИ: Дмитрий Быков впал в комуПисатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе, сообщает сайт kp.ru .
Read more »

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение»Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение»Телеведущую и певицу Ольгу Бузову позвали на «Евровидение», сообщается на сайте kp.ru .
Read more »

Порошенко уволил Машу ГайдарПорошенко уволил Машу ГайдарПрезидент Украины Петр Порошенко уволил своего внештатного советника Машу Гайдар, сообщает сайт kp.ru .
Read more »

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейкомИсторию с пропажей кота Алибасова назвали фейкомПисательница Лена Ленина раскритиковала ситуацию, которая сложилась вокруг болезни продюсера Бари Алибасова, передает сайт kp.ru .
Read more »



Render Time: 2026-06-18 08:10:56