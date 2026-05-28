Военный летчик раскрыл, какие цели могли быть поражены на аэродроме в Староконстантинове

Москва, 28 мая - АиФ-Москва. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном разговоре с aif.ru раскрыл, какие цели могли быть поражены на аэродроме в Староконстантинове в Хмельницкой области, который подвергся удару 28 мая.

"С этого аэродрома работают Су-24 или F-16, они наносят удар ракетами Storm Shadow или их аналогами. Самолеты подготавливаются к вылету со Староконстантинова, наносят удар, а потом могут садиться на любой другой аэродром, например, в Ивано-Франковске или Луцке. Но техническую подготовку они в основном проходят в Староконстантинове, это основная база для Су-24 и F-16, потому что там есть подготовленный персонал, сертифицированный для обслуживания самолетов, применения крылатых ракет западного образца и собственного производства", — подчеркнул Попов.

Генерал отметил, что на аэродроме в Староконстантинове много защищенных укрытий для самолетов и техники, в том числе для беспилотников, пуски которых могут иногда производиться оттуда.

"Имею в виду "Фламинго", их оттуда могут запускать тоже. Это достаточно крупный авиационный узел, для нападения на наши войсковые подразделения и тылы", — подчеркнул военный летчик. Генерал также напомнил, что подо Львову была авиаремонтный завод, но несколько месяцев назад по нему был нанесен удар "Орешником".

"Это было как раз связано с обслуживанием западной авиационной техники на Украине", — подчеркнул он. При этом говоря о возможном ударе "Орешником" по Староконстантинову, Попов отметил, что в этом нет смысла.

"Там несколько десятков укрытий. На каждый нужна отдельная ракета. Он может сработать по площадным целям, но эти укрытия размещены так далеко друг от друга, что несколько снарядов попадут в цель, а другие пойдут в землю. Все-таки "Орешник" предназначен для точечных заглубленных сооружений на предприятиях, подземных цехов на заводах, заглубленным энергообъектам. По аэродрому работать им целесообразности нет", — подытожил генерал





