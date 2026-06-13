Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли нового максимального показателя

Россия в первом квартале 2026 года увеличила военные расходы до 5,9 трлн рублей, что на 30% больше, чем в первом квартале 2025 года. Это связано с увеличением засекреченных расходов на 43% по сравнению с первым кварталом 2025 года.
Военные расходы России в первом квартале 2026 год а достигли нового максимального показателя в 5,9 трлн рублей. Это на 30% больше, чем в первом квартале 2025 года, когда они составляли 4,5 трлн рублей.
Рост военных трат Кремля в основном связан с увеличением засекреченных расходов на 43% по сравнению с первым кварталом 2025 года - с 3,4 трлн до 4,9 трлн рублей. А согласно закону о федеральном бюджете на 2026 год, 85% таких трат приходится на военные нужды. При этом общий объем федеральных расходов в первом квартале составил 12,8 трлн рублей, то есть на засекреченные статьи пришлось 38,2%, а также 12% от расчетного номинального ВВП за январь-март.
"Вероятно, к концу года этот показатель изменится, поскольку во втором и третьем кварталах расходы обычно снижаются, но результат первого квартала все равно впечатляет своей величиной. Если принять показатели первого квартала за индикатор ситуации на оставшуюся часть года, то в 2026-м военные расходы могут достичь 9-10% ВВП", - отмечает Янис Клюге. По подсчетам Клюге, в первом квартале военные расходы РФ составили 46% всего объема бюджетных трат.
Более того, их размер сопоставим с двумя третями доходов федерального бюджета страны за этот же период. Как отмечает экономист, из-за новых санкций против нефтяного сектора, укрепления рубля и замедления экономики налоговые поступления в первом квартале составили всего 8,3 трлн рублей. А 5,9 трлн рублей военных расходов составляют более 71% от этой суммы. Министерство финансов страны в 2025 году перенесло часть военных расходов на 2026-й, чтобы не превысить запланированный на прошедший год дефицит.
На это, по словам экономиста, может указывать, например, то, что по итогам 2025 года дефицит федерального бюджета совпал с запланированным. Это при том, что в сентябре-ноябре расходы были ниже запланированных.
"Если часть роста военных расходов в первом квартале 2026 года действительно была вызвана бухгалтерскими манипуляциями Минфина, это означает, что реальные темпы расходования средств в 2026 году не столь высоки, как можно было бы предположить на основе данных за первый квартал", - отмечает Клюге. Экономист также допустил, что рост трат именно в первом квартале мог быть связан с выплатой авансовых платежей по контрактам на закупку вооружений, а это "впоследствии приведет к снижению военных расходов в оставшейся части 2026 года".
Когда в августе или сентябре будут опубликованы подробные бюджетные данные за второй квартал, должно станет яснее, какое из этих объяснений верно
Военные Расходы Россия 2026 Год Экономика Бюджет Санкции Нефть Газ Война Против Украины.
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