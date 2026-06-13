Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли нового максимального показателя

Россия в первом квартале 2026 года увеличила военные расходы до 5,9 трлн рублей, что на 30% больше, чем в первом квартале 2025 года. Это связано с увеличением засекреченных расходов на 43% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Военные расходы России в первом квартале 2026 год а достигли нового максимального показателя в 5,9 трлн рублей. Это на 30% больше, чем в первом квартале 2025 года, когда они составляли 4,5 трлн рублей.

Рост военных трат Кремля в основном связан с увеличением засекреченных расходов на 43% по сравнению с первым кварталом 2025 года - с 3,4 трлн до 4,9 трлн рублей. А согласно закону о федеральном бюджете на 2026 год, 85% таких трат приходится на военные нужды. При этом общий объем федеральных расходов в первом квартале составил 12,8 трлн рублей, то есть на засекреченные статьи пришлось 38,2%, а также 12% от расчетного номинального ВВП за январь-март.

"Вероятно, к концу года этот показатель изменится, поскольку во втором и третьем кварталах расходы обычно снижаются, но результат первого квартала все равно впечатляет своей величиной. Если принять показатели первого квартала за индикатор ситуации на оставшуюся часть года, то в 2026-м военные расходы могут достичь 9-10% ВВП", - отмечает Янис Клюге. По подсчетам Клюге, в первом квартале военные расходы РФ составили 46% всего объема бюджетных трат.

Более того, их размер сопоставим с двумя третями доходов федерального бюджета страны за этот же период. Как отмечает экономист, из-за новых санкций против нефтяного сектора, укрепления рубля и замедления экономики налоговые поступления в первом квартале составили всего 8,3 трлн рублей. А 5,9 трлн рублей военных расходов составляют более 71% от этой суммы. Министерство финансов страны в 2025 году перенесло часть военных расходов на 2026-й, чтобы не превысить запланированный на прошедший год дефицит.

На это, по словам экономиста, может указывать, например, то, что по итогам 2025 года дефицит федерального бюджета совпал с запланированным. Это при том, что в сентябре-ноябре расходы были ниже запланированных.

"Если часть роста военных расходов в первом квартале 2026 года действительно была вызвана бухгалтерскими манипуляциями Минфина, это означает, что реальные темпы расходования средств в 2026 году не столь высоки, как можно было бы предположить на основе данных за первый квартал", - отмечает Клюге. Экономист также допустил, что рост трат именно в первом квартале мог быть связан с выплатой авансовых платежей по контрактам на закупку вооружений, а это "впоследствии приведет к снижению военных расходов в оставшейся части 2026 года".

Когда в августе или сентябре будут опубликованы подробные бюджетные данные за второй квартал, должно станет яснее, какое из этих объяснений верно





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Военные Расходы Россия 2026 Год Экономика Бюджет Санкции Нефть Газ Война Против Украины.

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