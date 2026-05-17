Российский военный сообщил, что уничтожил 37 безпилотников ВСУ за один день, защищая сотоварищей и местных жителей прифронтовых населённых пунктах

Военнослужащий армии России с позывным Банзай сбил 37 беспилотников ВСУ за день, защищая сослуживцев и мирных жителей прифронтовых населённых пунктах. Об этом ТАСС рассказал штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Рентген.

"В день он сбил 37 дронов-камикадзе противника, благодаря этому наши парни заходили без потерь", — цитирует его агентство. Рентген добавил, что Банзай использовал рискованную тактику — выходил в поле, отвлекал дроны на себя и сбивал их "прямо на подлёте". practicallv под носом у противника. В этот период он пережил 64 сброса с дрона "Баба-яга", передавал сообщения жене по рации, похудел на 15 кг и пил дождевую воду.

