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Водитель легковой машины погиб в результате столкновения с поездом в Хабаровском крае

Происшествия News

Водитель легковой машины погиб в результате столкновения с поездом в Хабаровском крае
Погибший ВодительДТП С ПоездомХабаровский Край
📆6/14/2026 1:20 AM
📰aifonline
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Водитель легковой машины погиб в результате столкновения с поездом в Вяземском районе Хабаровского края. По данным регионального управления Госавтоинспекции, 13 июня около 23:16 на железнодорожном переезде в поселке Дормидонтовка водитель легкового автомобиля Lexus нарушил требование дорожного знака и проехал на запрещающий сигнал семафора.

Водитель легковой машины погиб в результате столкновения с поездом в Вяземском районе Хабаровского края. По данным регионального управления Госавтоинспекции, 13 июня около 23:16 на железнодорожном переезде в поселке Дормидонтовка водитель легкового автомобиля Lexus нарушил требование дорожного знака и проехал на запрещающий сигнал семафора.

В результате столкновения водитель скончался на месте, трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Обстоятельства инцидента продолжают устанавливаться. Напомним, в последнее время в России участились случаи ДТП с участием транспортных средств и животных. 4 июня сообщалось, что в Якутии на частной железной дороге Улак - Эльга локомотив сбил четырёх работников частной организации из-за несоблюдения требований безопасности. 13 июня в Оренбургской области подросток погиб при столкновении мотоцикла с лошадью. Второго подростка с множественными травмами направили в больницу

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Погибший Водитель ДТП С Поездом Хабаровский Край ДТП

 

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