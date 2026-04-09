Вода на Луне накапливалась постепенно: новое исследование меняет представление о происхождении лунного льда

Международная группа ученых установила, что лед на Луне формировался постепенно на протяжении миллиардов лет, а не в результате одного события. Результаты исследования, опубликованные в Nature Astronomy, меняют устоявшиеся представления о происхождении лунного льда и открывают новые перспективы для будущих космических миссий.

Москва, 9 апреля - АиФ-Москва. Международная группа исс лед ователей представила результаты нового исс лед ования, которое переворачивает устоявшиеся представления о формировании воды на Луне. Опубликованная в журнале Nature Astronomy работа показывает, что лунный лед , обнаруженный в кратерах южного полюса, накапливался постепенно в течение миллиардов лет, а не в результате однократного события, как предполагалось ранее.

Это открытие имеет важное значение для понимания геологической истории Луны и открывает новые перспективы для будущих лунных миссий. Долгое время вопрос о происхождении льда на Луне оставался одной из главных загадок. Предыдущие гипотезы предполагали, что вода появилась в результате столкновения с кометами или другими космическими объектами. Однако новое исследование, основанное на детальном анализе данных, собранных NASA, и компьютерном моделировании, убедительно доказывает постепенный характер накопления льда. Ученые проанализировали данные о распределении льда в различных кратерах, обращая особое внимание на возраст и степень затенения этих образований. Результаты показали четкую корреляцию между возрастом кратера и количеством содержащегося в нем льда. Самые древние и наиболее затененные кратеры, такие как кратер Хаворт на южном полюсе, который находится в тени более 3 миллиардов лет, содержат наибольшее количество льда. Это свидетельствует о том, что лед накапливался непрерывно на протяжении миллиардов лет. Исследователи предполагают, что лед формировался под воздействием нескольких факторов. Одним из возможных источников является древний вулканизм, который мог высвобождать воду из недр Луны. Другим важным фактором является взаимодействие солнечного ветра с лунной поверхностью. В ходе этого процесса атомы водорода, приносимые солнечным ветром, могут взаимодействовать с атомами кислорода, содержащимися в лунном грунте, образуя молекулы воды. Кроме того, астероиды и кометы, сталкивающиеся с Луной, также могли вносить свой вклад в формирование льда. Лед сохраняется в так называемых «холодных ловушках» — постоянно затененных кратерах, где температура остается очень низкой, не позволяя воде испаряться. Неравномерное распределение льда по поверхности Луны объясняется различиями в степени затенения и геологической структуре кратеров. Это означает, что не все кратеры одинаково богаты льдом. Изучение этих особенностей распределения льда позволяет ученым лучше понять процессы, которые влияли на формирование и сохранение воды на Луне. Результаты данного исследования имеют важные последствия для планирования будущих космических миссий. Вода, обнаруженная на Луне, может быть использована как источник питьевой воды для астронавтов, а также для получения топлива, разделяя воду на водород и кислород. Это значительно снизит стоимость и сложность будущих лунных экспедиций. Ученые продолжат изучение лунного льда, чтобы лучше понять его происхождение, состав и распределение. Дальнейшие исследования помогут раскрыть новые тайны Луны и расширить наши знания о формировании планет и космических объектов





