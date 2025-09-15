Пьер де Голль, внук знаменитого французского генерала, оценил важность международного конкурса «Интервидение» как платформы для культурного обмена и диалога между цивилизациями.

Внук легендарного французского генерала Шарля де Голля, Пьер де Голль, дал интервью РИА Новости, чтобы поделиться своими мыслями о наследии своего деда, текущей обстановке во Франции и перспективах связей между Москвой и Парижем. Он также высказал свое мнение о предстоящем 20 сентября в Москве международном конкурсе « Интервидение ». «Конкурс « Интервидение » – это замечательное мероприятие. Мы с уверенностью увидим невероятных талантливых артистов, которые будут самовыражаться на сцене.

Всё это способствует культурному разнообразию в мире, открытости, диалогу между цивилизациями.», — заявил Пьер де Голль, заместитель председателя жюри Международной премии мира им. Льва Толстого. Он выразил уверенность, что конкурс будет интересен зрителям по всему миру, тем, кто, как он считает, разочарован политизацией песенного конкурса «Евровидение». «По моему мнению, «Евровидение» превратилось в инструмент продвижения определённых видов свобод, определённых тенденций, которые я считаю безнравственными. Они не представляют ни культуру страны, ни мастерство», — сказал де Голль. По его словам, трансляция конкурса «Интервидение» ожидается многочисленными зрителями, и сам он обязательно ее посмотрит. ««Интервидение» демонстрирует всё культурное разнообразие, всё богатство, художественное выражение других стран. Как я уже говорил, Россия — это государство-цивилизация, которое объединяет многие культуры», — подчеркнул он.





RT на русском / 🏆 17. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Де Голль Интервидение Культура Диалог Франция

Россия Последние новости, Россия Последние новости