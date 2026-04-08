Влияние яиц и пасхального меню на здоровье: рекомендации врачей

Врачи предостерегают о влиянии чрезмерного употребления яиц и традиционных пасхальных продуктов на организм, особенно при наличии заболеваний печени и почек. Рекомендации по умеренности и сбалансированному питанию.

Если за короткое время употребить значительное количество яиц, особенно в сочетании с пищей, богатой жирами, вполне вероятны такие неприятные явления, как ощущение тяжести в желудке, вздутие живота и общий дискомфорт. Особенно это актуально после периода поста, когда организм перестраивается на восприятие более легкой, щадящей пищи. Об этом важном аспекте питания высказалась врач-эндокринолог клиники СМ-Клиника Анна Одерий в среду, 8 апреля. В интервью изданию Lenta.

Ru, эндокринолог предостерегла о необходимости соблюдать осторожность при употреблении яиц людям, страдающим хроническими заболеваниями печени или почек. Яйца могут создавать дополнительную нагрузку на эти органы, что способно усугубить течение болезни. Врач подчеркнула, что ключевым моментом является не столько количество съеденных яиц, сколько общая калорийность всего рациона, о чем сообщает информационное агентство НСН. Даже при употреблении полезных продуктов, но в чрезмерных количествах и на регулярной основе, возможно ухудшение самочувствия, вплоть до риска набора лишнего веса, добавила Анна Одерий. Она объяснила, что сами по себе яйца – продукт, богатый питательными веществами и безопасный для употребления. Однако, помимо качества, существенное значение имеет и количество съеденного, а также общий контекст питания, говорится на сайте kp.ru. \В связи с приближением Пасхи, хотелось бы также обратить внимание на другие аспекты праздничного стола. В частности, пресс-служба Роскачества опубликовала информацию о куличах, отметив, что этот традиционный продукт отличается высоким содержанием сахара, сливочного масла и муки, передает RT. Актуальность этой информации подчеркивается ростом спроса на праздничные продукты, который, согласно данным, увеличился в 2,5 раза за прошедшую неделю. Стоит отметить и другие советы экспертов. Ранее в этот же день диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева поделилась рекомендациями по приготовлению кулича и окрашиванию пасхальных яиц. Специалист посоветовала отдавать предпочтение традиционным куличам, вес которых составляет около 500 грамм, аргументируя это тем, что они лучше сохраняют свои вкусовые качества и не высыхают так быстро, как небольшие куличи. \В заключение стоит добавить, что правильное питание – это не просто выбор отдельных продуктов, а комплексный подход, учитывающий количество, качество и сочетание потребляемой пищи. Необходимо помнить о влиянии продуктов на здоровье печени и почек, особенно при наличии хронических заболеваний. Важно также обращать внимание на общую калорийность рациона и избегать переедания, даже если продукты кажутся полезными и безопасными. Пасхальный период – это время праздника и радости, но не стоит забывать о важности умеренности и рационального подхода к питанию, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Яйца Пасха Питание Здоровье Диета

United States Latest News, United States Headlines