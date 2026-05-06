Влияние овса и ячменя на здоровье сердца и микробиом кишечника

Эксперты рассказали о пользе клетчатки из овса и ячменя для сердечно-сосудистой системы, профилактики диабета и укрепления связи между кишечником и мозгом.

Современные исследования в области диетологии и гастроэнтерологии вновь подтверждают фундаментальную значимость пищевых волокон для поддержания здоровья человека. Особое внимание ученых и практикующих врачей сегодня приковано к клетчатке, содержащейся в овсе и ячмене.

Согласно экспертному мнению диетолога и гастроэнтеролога первой категории Нурии Диановой, именно эти злаки являются одними из самых эффективных инструментов для укрепления сердечно-сосудистой системы. Полезное воздействие овса и ячменя обусловлено наличием специфических растворимых волокон, таких как бета-глюканы. Эти вещества способны замедлять всасывание холестерина и глюкозы в кишечнике, что напрямую способствует снижению уровня вредных липидов в крови и стабилизации артериального давления.

Таким образом, простое включение этих продуктов в ежедневный рацион становится доступным и научно обоснованным способом профилактики атеросклероза и гипертонии, не требующим при этом дорогостоящих лекарственных препаратов или сложных медицинских процедур. Важно понимать, что клетчатка не является однородным веществом. Существуют различные типы пищевых волокон, каждый из которых оказывает свое уникальное физиологическое воздействие на организм. Как отмечает специалист, грамотный подбор волокон позволяет решать широкий спектр задач по оздоровлению.

Например, определенные виды клетчатки играют ключевую роль в профилактике сахарного диабета второго типа, помогая контролировать гликемический индекс потребляемой пищи и предотвращая резкие скачки сахара в крови. Кроме того, правильный баланс пищевых волокон в рационе может существенно облегчить симптомы менопаузы, способствуя более плавному гормональному переходу и улучшая общее эмоциональное состояние женщины. Для достижения этих результатов не требуется специализированных знаний или экзотических продуктов.

Достаточно увеличить потребление обычных овощей, свежих фруктов, бобовых культур и цельнозерновых продуктов, которые доступны в любом магазине и являются базовыми элементами здорового питания. Особое место в системе пищеварения занимает пребиотическая клетчатка. Она выполняет функцию питательной среды для полезных бактерий, населяющих наш кишечник. В процессе ферментации этих волокон микрофлорой образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые имеют колоссальное значение для всего организма.

Эти кислоты не только поддерживают целостность слизистой оболочки кишечника, но и оказывают системное противовоспалительное действие, укрепляя иммунную систему. Более того, современная наука активно изучает так называемую ось микробиота — кишечник — мозг. Оказывается, продукты жизнедеятельности полезных бактерий способны влиять на нейрохимические процессы в головном мозгу, что напрямую отражается на когнитивных функциях, настроении и уровне стрессоустойчивости человека. Таким образом, забота о кишечнике через потребление овса, ячменя и других источников клетчатки становится инвестицией в ментальное здоровье.

В дополнение к вопросам питания, медицинское сообщество продолжает обсуждать и другие аспекты режима дня. Так, врач Надежда Литвинова-Гразион недавно проанализировала популярное правило, согласно которому человеку не следует принимать пищу после шести часов вечера. Подобные дискуссии подчеркивают, что комплексный подход к здоровью должен включать в себя не только качественный состав продуктов, но и правильный временной режим их потребления. Однако именно наличие достаточного количества клетчатки остается базовым условием для того, чтобы метаболические процессы в организме протекали максимально эффективно.

Переход на рацион, богатый цельными злаками и овощами, позволяет создать надежный фундамент для долголетия и активной жизни, защищая сердце и поддерживая внутренний баланс всего организма





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Клетчатка Здоровое Питание Сердце Микробиота Гастроэнтерология

United States Latest News, United States Headlines