Влияние кофе на организм в период летней жары: предупреждения и советы диетолога
📆5/22/2026 1:21 PM
Врач-диетолог Юлия Чехонина объясняет, почему употребление кофе в жару может привести к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса и проблемам с сердцем, и предлагает безопасные альтернативы.

С наступлением летнего зноя многие из нас сталкиваются с необходимостью пересмотра своих повседневных привычек, особенно в том, что касается режима питания и питьевого режима. Одним из самых обсуждаемых вопросов становится употребление кофе в жаркую погоду.

Несмотря на то что для многих этот напиток является незаменимым источником энергии и важным ритуалом начала дня, специалисты предупреждают о возможных рисках, связанных с его избыточным потреблением при высоких температурах воздуха. Юлия Чехонина, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, подчеркивает, что реакция организма на кофе индивидуальна, однако общие физиологические закономерности действуют на всех.

Для людей, которые не имеют сильной зависимости от кофеина, в период сильной жары рекомендуется полностью отказаться от этого напитка или свести его употребление к минимуму. Основная проблема заключается в том, что кофе обладает выраженным мочегонным эффектом. В условиях повышенных температур наш организм и так интенсивно теряет влагу через потоотделение, пытаясь охладить внутренние системы и поддерживать нормальную температуру тела. Если добавить к этому воздействие кофе, который способствует дополнительному выведению жидкости, возникает серьезный риск развития дегидратации.

Вместе с водой из организма вымываются жизненно важные электролиты, среди которых ключевую роль играет калий. Нарушение электролитного баланса может привести к неприятным и даже опасным последствиям: от банальных мышечных спазмов и судорог в икроножных мышцах до серьезных сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. Дефицит калия напрямую влияет на сердечный ритм, что в худшем случае может спровоцировать возникновение аритмии, которая является опасным состоянием и может способствовать тромбообразованию.

Особую осторожность следует проявлять людям, страдающим хроническими заболеваниями, в частности гипертоникам и тем, кто имеет проблемы с сердцем. В жаркую погоду сердечно-сосудистая система и так работает с повышенной нагрузкой. Нарушение водно-солевого баланса может вызвать непредсказуемые скачки артериального давления, даже несмотря на общую потерю жидкости. Горячий кофе в такой ситуации может стать катализатором критического состояния, требующего экстренного медицинского вмешательства.

Кроме того, обезвоживание приводит к естественному сгущению крови, что само по себе повышает риск тромбозов. Сочетание сгущенной крови и нарушенного ритма сердца создает крайне опасную комбинацию для здоровья человека. Поэтому при склонности к тахикардии или гипертонии от кофе в зной лучше отказаться полностью. В качестве альтернативы врачи рекомендуют выбирать напитки, которые не только утоляют жажду, но и помогают восстановить баланс минералов.

Отличным выбором станут традиционные прохладительные тонизирующие напитки: натуральный квас, домашние морсы, компоты, а также минеральная или обычная газированная питьевая вода. Если же человек не может полностью отказаться от кофе, допустимым вариантом будет охлажденный кофе с добавлением молока или холодный чай, при условии отсутствия в них сахара и искусственных сиропов. Главное правило для истинных кофеманов в жару заключается в соблюдении пропорции: на каждую выпитую чашку кофе должна приходиться одна чашка чистой воды.

Эту воду можно выпить сразу или в течение короткого времени после напитка. Общее же количество кофе не должно превышать трех-четырех чашек в сутки, чтобы не перегружать организм и поддерживать необходимый уровень гидратации

