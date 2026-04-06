Власти разъяснили ситуацию с электроснабжением: временные отключения и рекомендации населению

Глава правительства ДНР прокомментировал текущую ситуацию в энергосистеме республики, объяснив причины временных отключений и дав рекомендации населению по снижению нагрузки на сеть. Отключения связаны с последствиями атаки ВСУ на энергетические объекты региона. Введены временные ограничения в подаче электроэнергии для стабилизации ситуации. Особое внимание уделяется пиковым нагрузкам.

Глава правительства выступил с разъяснениями касательно текущей ситуации в энергосистеме, подчеркнув приоритетность задачи – преодоление пиковых нагрузок в вечернее время. В этот период, когда население занято приготовлением ужина и уходом за детьми, наблюдается повышенное потребление электроэнергии, что создает значительное давление на сеть. Специалисты предпринимают все необходимые меры для устранения скачков напряжения, но, к сожалению, повторение подобных ситуаций остается вероятным.

В связи с этим, руководитель ведомства, Чертков, обратился к жителям с рекомендацией отключить от сети неиспользуемые электроприборы в случае отсутствия стабилизаторов напряжения или защитных реле. Данная мера, по его словам, направлена на снижение риска выхода из строя бытовой техники и минимизацию негативных последствий для потребителей. Особое внимание было уделено предстоящим временным отключениям электроэнергии. С 23:00 по московскому времени в понедельник и до 03:00 по московскому времени во вторник в республике будет введено ограничение электроснабжения. Премьер-министр назвал данную меру вынужденной, но необходимой для стабилизации ситуации в энергетической системе. Он выразил надежду, что принятые меры позволят нормализовать энергоснабжение к утру. Важно отметить, что решение о временных отключениях было принято в ответ на серьезные повреждения энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак





