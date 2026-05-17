Власти Венесуэлы объявили о депортации бизнесмена Сааба, ранее работавшего в правительстве Мадуро, силовики считают его причастным к преступлениям в США

"Москва, 17 мая - АиФ-Москва. Власти Венесуэлы объявили о депортации колумбийского бизнесмена Алекса Сааба, ранее занимавшего пост министра промышленности и национального производства в правительстве Николаса Мадуро.

Об этом сообщила миграционная служба страны Saime. В заявлении говорится, что Сааб был депортирован 16 мая 2026 года в соответствии с миграционным законодательством Венесуэлы. В какую именно страну его отправили, власти не уточнили. В Saime заявили, что решение принято с учетом причастности Сааба к "различным преступлениям в Соединенных Штатах Америки".

США ввели санкции против Сааба в 2019 году, обвинив его в организации коррупционной схемы в интересах Николаса Мадуро. В 2020 году бизнесмена задержали в Кабо-Верде по запросу Вашингтона во время остановки самолета, следовавшего в Иран. В октябре 2021 года его экстрадировали в США. Американская прокуратура обвиняла Сааба в сговоре с целью отмывания денег.

Позже часть обвинений была снята. В декабре 2023 года администрация президента США Джо Байдена освободила Сааба в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Каракасом. После возвращения в Венесуэлу он занял пост министра промышленности и национального производства, который покинул в январе 2026 года после реорганизации правительства. Ранее сообщалось, что сын Николаса Мадуро рассказывал об условиях содержания отца в США после его задержания американскими военными в январе 2026 года.

По его словам, венесуэльский лидер находится в общей камере с 18 заключенными.





