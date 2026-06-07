Власти Кубы усиливают меры гражданской обороны на фоне роста напряженности с США

Власти Кубы усиливают меры гражданской обороны на фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Населению начали выдавать оружие, а граждан призывают быть готовыми к возможному развитию кризисного сценария.

Власти Кубы усиливают меры гражданской обороны на фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Населению начали выдавать оружие, а граждан призывают быть готовыми к возможному развитию кризисного сценария.

По данным издания, подготовительные мероприятия проводятся на фоне усиления американского военного присутствия вблизи кубинских берегов. В стране активизированы механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, а уровень готовности к возможному конфликту достиг максимальных значений. Дополнительное внимание к ситуации привлекли заявления госсекретаря США Марко Рубио. Выступая на Капитолийском холме, он не стал подробно комментировать дальнейшие действия Вашингтона и возможные масштабы военной активности в регионе.

Это усилило обеспокоенность кубинских властей. Как сообщил корреспондент CNN Патрик Оппман, руководители государственных учреждений на Кубе обсуждают с арендаторами и сотрудниками планы действий на случай внешнего нападения. В числе рассматриваемых вопросов - организация логистики, обеспечение функционирования объектов и координация действий гражданских структур в условиях возможного кризиса. Власти Кубы обеспокоены заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о возможном военном вмешательстве в страну.

Американский госсекретарь не стал комментировать дальнейшие действия Вашингтона в отношении Кубы. Однако, как сообщил корреспондент CNN Патрик Оппман, руководители государственных учреждений на Кубе обсуждают с арендаторами и сотрудниками планы действий на случай внешнего нападения. В числе рассматриваемых вопросов - организация логистики, обеспечение функционирования объектов и координация действий гражданских структур в условиях возможного кризиса





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