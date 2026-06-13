Власти Талибана усиливают безопасность в Кабуле из-за страха протестов после жестокого разгона демонстрации в Герате

В столице Афганистана начато масштабное развертывание полиции и боевиков Талибана в районе Дашт-е Барчи. Эти меры приняты после того, как в Герате силы безопасности жестоко разогнали женскую демонстрацию, протестовавшую против задержаний по подозрению в нарушении дресс-кода. При разгоне протеста были убитые и раненые, что вызвало осуждение международного сообщества. Теперь власти опасаются волнений в Кабуле.

Силовые структуры, включая полицию и другие ведомства, были стянуты в район Дашт-е Барчи на западе кабул ьской агломерации. Это произошло из-за опасений властей, что события, развернувшиеся в западном городе Герат , могут спровоцировать цепную реакцию и волнения в столице.

Напряженность в Герате возникла после серии операций, проведенных в городе 6 и 7 июня. Совместные патрули, сформированные из сотрудников местного управления министерства поощрения добродетели и предотвращения порока и полицейских, проводили облавы на женщин. Большинство задержанных - представительницы таджикской этнической общины. Поводом для арестов стало предполагаемое нарушение строгого дресс-кода, предписанного движением Талибан.

В результате этих акций были задержаны около 30 человек. В ответ на эти события 9 июня в гератском районе Джебраил собралась массовая акция протеста. Ее участницы, в основном женщины, выступили против задержаний и политики властей. По сообщениям из локальных источников, при разгоне демонстрации силы безопасности применили огнестрельное оружие и палки, что привело к человеческим жертвам: были зафиксированы погибшие и раненые.

Эта жесткая расправа вызвала широкое осуждение международного сообщества и правозащитных организаций, которые назвали действия талибов явным нарушением фундаментальных прав человека и несоразмерным применением силы против мирных демонстрантов. Влияние этих событий ощущалось и в столице. С утра пятницы, 9 июня, в районе Дашт-е Барчи началось масштабное развертывание силовых подразделений. Они были дислоцированы вдоль одной из ключевых магистралей - дороги "Шахид Мазари".

Количество военнослужащих и полицейских, по данным наблюдателей, продолжает нарастать. В дополнение к патрулям на легковых автомобилях, таких как "Форд-Рейнджер", и подразделениям регулярных вооруженных сил, улицы и переулки этого района кабульского пригорода патрулируют мобильные отряды боевиков Талибана на мотоциклах. Эта мера пресечения явно направлена на сдерживание возможных акций солидарности или протеста в ответ на события в Герате.

Наблюдатели также отмечают, что многие коммерческие заведения, включая магазины и супермаркеты, расположенные вдоль главной дороги Дашт-е Барчи, были закрыты, что свидетельствует о распространении атмосферы страха и неопределенности. Таким образом, ситуация иллюстрирует нарастающее социальное напряжение в Афганистане под контролем Талибана и готовность властей применять жесткие силовые методы для подавления любого инакомыслия, особенно со стороны женщин, что ставит под вопрос обещания группировки о respects для прав граждан после возвращения к власти





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