Власть в Иране переходит к Корпусу стражей Исламской революции

Агентство Reuters сообщает о постепенном усилении влияния КСИР на политическую ситуацию в Иране, ссылаясь на источники в иранском правительстве. Гибель аятоллы Али Хаменеи и возвышение его сына Моджтабы привели к новому порядку, где доминируют командиры КСИР. Военные структуры теперь играют ключевую роль в принятии политических решений и ведении переговоров с другими странами.

Москва, 28 апреля – АиФ-Москва. Наблюдается постепенный переход власти в Исламской Республике Иран к руководству Корпуса стражей Исламской революции ( КСИР ). Об этом свидетельствуют данные, полученные агентством Reuters от высокопоставленных иран ских чиновников и аналитиков, специализирующихся на политической обстановке в регионе.

В публикации отмечается, что произошедшие изменения в политической структуре Ирана связаны с трагическими событиями, произошедшими в начале военных действий, а именно с гибелью аятоллы Али Хаменеи. Возвышение его сына, Моджтабы Хаменеи, который сам получил ранения, привело к формированию новой системы управления, где ключевую роль играют командиры КСИР. Несмотря на то, что Моджтаба Хаменеи формально сохраняет за собой позицию главы системы, его функции в основном сводятся к приданию законности решениям, принимаемым военными генералами.

Это указывает на значительное ослабление влияния традиционных религиозных институтов и усиление роли силовых структур в управлении государством. По мнению источников Reuters, в настоящее время власть в Иране все больше концентрируется в руках узкого круга консервативных политиков и военных. В этот круг входят члены Высшего совета национальной безопасности, аппарат верховного лидера и, конечно же, Корпус стражей Исламской революции.

КСИР теперь играет доминирующую роль не только в разработке и реализации военной стратегии, но и в принятии ключевых политических решений, определяющих внутреннюю и внешнюю политику страны. Это свидетельствует о глубоких изменениях в балансе сил внутри иранского политического истеблишмента. Ранее, религиозные лидеры обладали абсолютной властью, определяя направление развития страны, однако теперь, военные структуры оказывают все большее влияние на процесс принятия решений.

Особое внимание уделяется тому факту, что влияние КСИР распространяется не только на военную сферу, но и на экономику, что позволяет Корпусу контролировать значительные ресурсы и влиять на жизнь простых граждан. Интересные детали раскрываются относительно переговорного процесса между Ираном и Соединенными Штатами. Формально, в переговорах от Ирана участвовали глава Министерства иностранных дел Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Однако, как сообщают источники Reuters, настоящим переговорщиком от Ирана был командующий КСИР Ахмад Вахиди.

Именно он принимал участие в ключевых консультациях, проходивших в ночь объявления о прекращении огня. Это подтверждает, что КСИР играет центральную роль в определении внешней политики Ирана и в ведении переговоров с другими странами. Данный факт подчеркивает, что любые решения, касающиеся международных отношений, принимаются не только дипломатами, но и военными, что может существенно повлиять на характер и результаты этих переговоров.

Новая переговорная формула, о которой сообщалось ранее, также свидетельствует о стремлении Ирана к более жесткой линии в отношениях с Западом, что, вероятно, связано с усилением влияния КСИР. В целом, ситуация в Иране характеризуется значительной политической нестабильностью и непредсказуемостью, что требует внимательного анализа и оценки со стороны международного сообщества. Усиление роли КСИР может привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе и к новым вызовам для международной безопасности





