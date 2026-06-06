Власти и IT-лидеры России обсудили ключевые проблемы и перспективы развития искусственного интеллекта

На заседании с участием представителейAuthority и ведущих IT-компаний были рассмотрены актуальные вызовы в сфере ИИ, включая кадровый вопрос, создание платформы для стажировок, формирование суверенных моделей, регулирование, инфраструктурные ограничения и экспортный потенциал. Участники предложили конкретные меры поддержки, такие как налоговые льготы, квотирование и создание рабочих групп.

На прошедшем в 2026 году заседании representatives власти и ведущих IT-компаний были обсуждены ключевые проблемы индустрии. В центре дискуссии находились темы создания единой платформы для стажировки IT-специалистов, базового минимума компетенций по искусственному интеллекту, формирования суверенных моделей и экспортного потенциала продуктов.

Одним из основных вопросов стало кадровое обеспечение. Заместитель генерального директора HH.ru Мария Комарова указала, что крупные компании имеют устоявшиеся HR-департаменты и связи с ведущими вузами, тогда как малому и среднему IT-бизнесу сложно организовать подобную работу. По её мнению, решением может стать платформа для стажировок, соединяющая вузы и бизнес. Министр цифрового развития Макет Шадаев поддержал идею, предложив соединять вузы и небольшие компании за их счёт.

Одновременно министр предложил создать систему подтверждения базового владения ИИ-инструментами для чиновников и учителей, сравнив это с обязательным владением офисным пакетом. Иван Зимин обратил внимание на важность сохранения конкуренции между моделями в законопроекте по ИИ и чёткого определения случаев использования суверенных национальных моделей. Шадаев метафорично назвал законопроект арабским скакуном, превратившимся в верблюда в процессе согласований. По словам министра, все хотят использовать открытые модели, но с учётом национального контекста.

Татьяна Матвеева подчеркнула, что изначально модели обучаются на английских данных, что вызывает вопросы авторских прав при использовании российских данных, поэтому необходимо формировать легитимный национальный корпус данных. Таким образом, в российских моделях ИИ будут отражаться знания, традиционные ценности и специфика русской культуры. Алексей Шпильман отметил, что оцифровка государственных инженерных документов (ГОСТы, СНИПы и др. ) позволила бы создать большой массив данных для обучения моделей, избежав ручного сбора данных компаниями.

Матвеева также высказалась за маркировку ИИ-контента, признав, что механизм её соблюдения пока неясен даже в Китае, и предложила создать специальный орган для контроля. Дмитрий Харитонов указал, что российский бизнес переходит от хайпа к реальному внедрению ИИ, но сдерживающим фактором является инфраструктура для графических вычислений. Во-первых, она дорога и недоступна многим компаниям, особенно в защищённых контурах. Во-вторых, усложняются цепочки поставок чипов и возникают финансовые ограничения.

Для стимулирования производства суверенных GPU и ПАКов он предложил три меры: налоговые льготы через механизм поддержки значимых проектов, квоту до 70% на суверенные решения для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также сокращение сроков сертификации. Для координации работы он предложил создать рабочую группу на уровне правительства с участием Минцифры, Минпромторга и Минэка. Шадаев назвал вопрос льгот сложным, напомнив, что уже существуют льготы на российские ПАКи, включая иностранные GPU.

Марина Амелина предложила дополнительно рассмотреть льготы для компаний, инвестирующих в научные разработки в сфере ИИ. В завершение Шадаев отметил, что наибольшим экспортным потенциалом обладает не столько отечественный ИИ, сколько бренд российской кибербезопасности, который успешно развивается внутри страны. Обсуждение охватило широкий спектр вопросов развития искусственного интеллекта в России. Были затронуты проблемы кадрового обеспечения, формирования национальных моделей, регулирования, инфраструктурных ограничений и экспортных возможностей.

Участники высказали множествоSpecific предложений, направленных на ускорение внедрения ИИ-технологий и усиление суверенитета в этой критически важной области. Дискуссия показала необходимость скоординированных действий государства, бизнеса и академических кругов для преодоления существующих барьеров и закрепления позиций России на глобальном рынке ИИ-решений и кибербезопасности





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