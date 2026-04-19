Власти ограничили доступ к скверу в Ярославле, где установлен "Камень скорби", после признания "Мемориала" экстремистской организацией

Власти Ярославля временно закрыли сквер, где находится "Камень скорби", и вывезли мемориальные объекты. Официальная причина – угроза обрушения гаража. Закрытие произошло на фоне признания Верховным судом РФ международного движения "Мемориал" экстремистской организацией, что вызвало опасения у сторонников движения и активистов.

В Ярославле произошло событие, вызвавшее широкий резонанс и обеспокоенность общественности. Утром в воскресенье, 19 апреля, городская мэрия сообщила в своем Telegram-канале о временном закрытии сквера, расположенного на территории, где установлен 'Камень скорби' и другие мемориал ьные объекты. Впоследствии это сообщение было удалено, но информация успела распространиться.

Согласно первоначальным данным, причиной закрытия сквера стало предупреждение о 'вероятности обрушения гаража', который находится на склоне оврага. Власти заявили, что 'в ближайшее время будет разработана проектная документация' для укрепления склона. До завершения работ доступ в сквер будет ограничен, а малые архитектурные формы и иные объекты, находящиеся на территории, переданы на ответственное хранение в профильный департамент.

Однако, как сообщает издание 7x7, ситуация вокруг сквера выглядит более напряженной. По их информации, территория охраняется полицией, а силовики объясняют перекрытие сквера 'противооползневыми мероприятиями'. Журналисты отмечают, что правоохранители запрещают фотографировать, просят удалять уже сделанные снимки и даже переписывают паспортные данные людей, пришедших к скверу.

Данные события разворачиваются на фоне недавнего решения Верховного суда России, который признал международное общественное движение 'Мемориал' экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. 'Мемориал' известен своей многолетней работой по исследованию политических репрессий в СССР и увековечению памяти их жертв. Организация играла ключевую роль в сохранении исторической памяти о трагических страницах отечественной истории. В 2022 году 'Мемориал' стал одним из трех лауреатов Нобелевской премии мира, что подчеркнуло его значимость на международной арене.

Однако, уже в 2014 году правозащитный центр 'Мемориала' был включен в реестр 'иностранных агентов', а двумя годами позже этот статус получил и само международное общество. В конце 2021 года обе организации столкнулись с новыми ограничениями.

Закрытие сквера в Ярославле и вывоз мемориальных объектов, на фоне признания 'Мемориала' экстремистской организацией, вызывает закономерные вопросы и опасения. Для многих 'Камень скорби' является символом памяти о жертвах репрессий, и ограничение доступа к нему может восприниматься как попытка умалить или стереть эту память. Действия властей, сопровождающиеся усиленным присутствием полиции и ограничениями на фотосъемку, усиливают ощущение тревоги и создают атмосферу давления.

Сторонники 'Мемориала' и активисты, занимающиеся вопросами прав человека, обеспокоены возможными последствиями решения Верховного суда для дальнейшей деятельности по сохранению исторической памяти и защите прав человека в России. Также отмечается, что из 'Ельцин-центра' были убраны таблички с упоминанием 'Мемориала', что свидетельствует о широком влиянии судебного решения на различные учреждения и организации. 'Ельцин-центр' консультируется с юристами на фоне новых ограничений.

Детали иска, послужившего основанием для решения Верховного суда, неизвестны, а судебное заседание прошло за закрытыми дверями, что добавляет неопределенности и вызывает вопросы о прозрачности процесса.





