Владимир Путин предложил зафиксировать порог выручки малого бизнеса для освобождения от НДС на уровне 20 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой сохранить текущий порог выручки в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса от уплаты НДС, отменив ранее планируемое снижение лимита.

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с важной инициативой, направленной на поддержку представителей малого предпринимательства. Глава государства заявил о необходимости зафиксировать порог выручки, при котором малый бизнес освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость ( НДС ), на текущем уровне в 20 миллионов рублей в год.

Данное решение призвано обеспечить стабильность для тысяч предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН) и в настоящее время полагаются на существующие налоговые льготы для развития своего дела. Ситуация вокруг порога выручки для освобождения от НДС ранее имела иной вектор развития. Согласно ранее утвержденным планам, предполагалось постепенное снижение этого лимита, что фактически означало бы увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес в ближайшие годы.

В частности, к 2027 году планировалось снизить порог до 15 миллионов рублей, а уже через год, в 2028 году, довести этот показатель до 10 миллионов рублей в год. Такая динамика создавала определенные риски для микропредприятий, так как даже при незначительном росте оборотов они могли бы потерять право на освобождение от НДС, что повлекло бы за собой не только дополнительные финансовые затраты, но и значительное усложнение бухгалтерского учета и отчетности.

Владимир Путин подчеркнул, что текущий уровень в 20 миллионов рублей является оптимальным для сохранения баланса между государственными интересами и поддержкой предпринимательской активности. Президент предложил оставить этот порог неизменным, чтобы бизнес мог планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, не опасаясь внезапного роста налоговых обязательств. По словам главы государства, чем более стабильными будут правила игры, тем эффективнее малые предприятия смогут инвестировать в развитие своих производств, закупку нового оборудования и расширение штата сотрудников.

Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на общую экономическую ситуацию в стране, способствуя росту внутреннего производства и созданию новых рабочих мест. Для реализации данного предложения президент РФ поручил Правительству Российской Федерации совместно с депутатами Государственной Думы подготовить и внести необходимые поправки в действующее налоговое законодательство. Хотя точные сроки принятия этих изменений пока не определены, Владимир Путин отметил, что чем раньше будет достигнута правовая определенность, тем лучше для делового климата.

Данный шаг демонстрирует стремление руководства страны к созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, который играет ключевую роль в обеспечении гибкости и устойчивости национальной экономики в условиях внешних вызовов. Эксперты отмечают, что отмена планового снижения порога выручки станет серьезным стимулом для тех, кто только начинает свой путь в бизнесе. Упрощенная система налогообложения в сочетании с освобождением от НДС позволяет значительно снизить административные барьеры и финансовое давление на начальном этапе развития компании.

Таким образом, инициатива президента способствует не только сохранению существующих предприятий, но и стимулирует приток новых участников на рынок, что ведет к усилению конкуренции и повышению качества предоставляемых товаров и услуг для конечного потребителя. В долгосрочной перспективе фиксация налогового порога может стать частью более масштабной стратегии по модернизации налоговой системы России, где основной акцент будет сделан на стимулировании реального сектора экономики и поддержке инновационных стартапов.

Ожидается, что данная мера позволит избежать массового ухода предпринимателей в тень и создаст прозрачную среду для взаимодействия бизнеса и государства, где поддержка малого предпринимательства станет одним из приоритетных направлений государственного развития





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Владимир Путин Малый Бизнес НДС Налоги ПМЭФ

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