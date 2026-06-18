На встрече в Казани в рамках саммита Россия-АСЕАН президент России Владимир Путин и премьер-министр Восточного Тимора Таур Матан Руак обсудили укрепление двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетике, горнодобывающей промышленности, туризме и образовании. Стороны также подчеркнули важность исторических связей и выразили готовность к расширению политического диалога и экономического взаимодействия.

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Восточного Тимора Таур Матаном Руаком в Казани в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 35-летию отношений России и АСЕАН . Глава российского государства подчеркнул, что Восточный Тимор стал перспективным партнёром России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и выразил готовность развивать взаимодействие в-energy, горнодобывающей промышленности, туризм е и гуманитарной сфере, включая образование .

Путин также пригласил делегацию Восточного Тимора participate в Петербургском и Восточном экономических форумах. В свою очередь, премьер-министр Восточного Тимора Кай Рала Шанана Гужмао, выступая через переводчика, поблагодарил за тёплый приём и отметил историческую поддержку Советским Союзом и Россией права его страны на самоопределение. Он подчеркнул, что вступление в АСЕАН как полноправный член является важным шагом для Восточного Тимора, и рассказал о долгой борьбе за независимость, а также о текущих усилиях по миростроительству и устойчивому развитию.

Обе стороны выразили заинтересованность в углублении политического диалога и расширении экономических связей, несмотря на пока скромные объёмы товарооборота





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