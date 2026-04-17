Президент России Владимир Путин провел расширенное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, посвященное углублению сотрудничества с государствами — участниками Содружества Независимых Государств. Особое внимание было уделено историческим связям, экономическому партнерству и гуманитарным аспектам взаимодействия, учитывая многочисленные смешанные семьи и общие культурные интересы.

Вчера, 17 апреля 2026 года, в режиме видеоконференции состоялось важное рабочее совещание под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путин а. Центральной темой встречи стало обсуждение вопросов взаимодействия со странами Содружества Независимых Государств ( СНГ ). Участие в дискуссии приняли постоянные члены Совета Безопасности, главы ключевых государственных ведомств и представители Администрации Президента, что подчеркивает высокий приоритет, который российское руководство придает развитию отношений в рамках СНГ .

В совещании приняли участие Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник Президента Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Владимир Путин, открывая совещание, подчеркнул, что взаимодействие с ближайшими соседями по СНГ всегда было и остается предметом особого внимания России. Он отметил, что этому есть целый ряд весомых причин, прежде всего, глубокие исторические связи, которые объединяют наши народы на протяжении многих десятилетий. Президент России акцентировал внимание на значительных объемах работ, проводимых в сфере экономического взаимодействия с государствами СНГ. Эти страны являются не только географическими соседями, но и партнерами, с которыми выстроены тесные гуманитарные и человеческие связи. Многочисленные смешанные браки, переплетение культурных интересов и общие духовные ценности формируют уникальную основу для дальнейшего укрепления сотрудничества. По словам Владимира Путина, именно эти факторы делают отношения с партнерами по СНГ первостепенными для России.

В рамках дискуссии Президент России предоставил слово Министру иностранных дел Сергею Лаврову, который должен был представить основной доклад по обсуждаемому вопросу. Ожидается, что доклад главы внешнеполитического ведомства охватил ключевые аспекты текущего состояния и перспектив сотрудничества в рамках СНГ, включая вопросы региональной безопасности, экономического развития, гуманитарных обменов и культурного взаимодействия. Владимир Путин выразил уверенность, что после выступления Сергея Лаврова другие участники совещания также смогут дополнить дискуссию, поделившись своим видением и предложениями по соответствующим направлениям их деятельности. Такое комплексное обсуждение позволит выработать согласованные подходы и дальнейшие шаги по укреплению интеграционных процессов на пространстве СНГ, учитывая постоянно меняющуюся геополитическую обстановку и новые вызовы, стоящие перед странами Содружества.

Встреча подчеркивает приверженность России дальнейшему развитию партнерских отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и учете общих интересов, что является залогом стабильности и процветания всего региона.





