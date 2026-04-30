Владимир Путин принял участие в просветительском марафоне «Знание. Первые», посвященном Дню коренных малочисленных народов России

Президент России посетил марафон «Знание. Первые», посвященный Дню коренных малочисленных народов, подчеркнув важность единства и многообразия для развития страны. Он пообщался с ветераном боевых действий и отметил вклад госпиталя имени Вишневского в реабилитацию военнослужащих. Путин заявил о необходимости сохранения языков и культур народов России и о поддержке традиционных промыслов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в масштабном просветительском марафоне « Знание. Первые », который в этот раз был посвящен знаменательному событию – первому в истории России Дню коренных малочисленных народов.

Мероприятие, прошедшее в атмосфере уважения и единения, стало платформой для обсуждения ключевой темы – неразрывной связи единства народов и успешного развития страны. Президент начал свое участие с внимательного осмотра выставки, посвященной героизму и самоотверженности российских военнослужащих, представляющих различные национальности. Эта экспозиция стала символом единства и мужества, проявленных в защите Родины. Особое внимание главы государства привлек стенд, посвященный подвигу старшего лейтенанта, ветерана боевых действий.

Путин имел возможность лично пообщаться с этим героем, выразив ему глубокую признательность за службу и отвагу. Разговор коснулся не только боевого пути офицера, но и его сложного восстановления после тяжелейшего ранения, лишившего его возможности ходить. Благодаря профессионализму и самоотверженности врачей госпиталя имени Вишневского, офицер смог вернуться к полноценной жизни. Президент особо отметил вклад медицинского учреждения в реабилитацию военнослужащих и выразил благодарность семейной паре, оказавшей поддержку офицеру в трудный период.

В ходе торжественного открытия встречи с представителями коренных малочисленных народов России, Владимир Путин подчеркнул, что все народы, проживающие на территории страны, должны ощущать Россию как свой общий дом, как место, где ценятся и уважаются их традиции, культура и язык. Президент отметил, что Россия на протяжении всей своей истории формировалась как многонациональное государство, как союз различных народов, объединенных общей судьбой и общими ценностями. Он подчеркнул, что именно в многообразии кроется огромная сила России, ее уникальность и конкурентоспособность.

Путин напомнил, что сохранение и развитие культурного наследия коренных малочисленных народов является приоритетной задачей государства. В российских регионах успешно реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов России, что способствует сохранению языкового разнообразия и укреплению межкультурных связей. Кроме того, государство оказывает всестороннюю поддержку традиционным промыслам и ремеслам коренных народов, что позволяет сохранить уникальные навыки и знания, передаваемые из поколения в поколение.

Президент особо отметил важность вовлечения молодежи в сохранение и развитие культурного наследия, подчеркнув, что будущее России зависит от того, насколько успешно молодое поколение сможет сохранить свою идентичность и при этом чувствовать себя частью единой российской нации. Президент также акцентировал внимание на необходимости дальнейшего совершенствования государственной политики в отношении коренных малочисленных народов, направленной на обеспечение их прав и законных интересов, повышение уровня жизни и сохранение их уникальной культуры.

Он подчеркнул, что государство будет и впредь оказывать всестороннюю поддержку развитию инфраструктуры в местах компактного проживания коренных народов, обеспечивать доступ к качественному образованию и здравоохранению, а также создавать условия для развития экономики и предпринимательства. Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями государства и представителей коренных малочисленных народов России удастся добиться значительных успехов в решении стоящих задач и укрепить единство и согласие в стране.

Он подчеркнул, что Россия – это страна возможностей для всех народов, и что каждый гражданин, независимо от своей национальности, должен иметь возможность реализовать свой потенциал и внести свой вклад в развитие страны. В заключение своей речи президент пожелал представителям коренных малочисленных народов России здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество во имя процветания России





