Президент России призвал отказаться от бюрократического формализма в работе проверяющих органов и сфокусироваться на реальном решении проблем граждан в рамках форума Малая родина — сила России.

Президент Российской Федерации в рамках своего выступления на Всероссийском муниципальном форуме Малая родина — сила России озвучил ключевые принципы, которыми должны руководствоваться контрольно-надзорные органы в своей повседневной деятельности. По словам главы государства, работа проверяющих структур ни в коем случае не должна сводиться к набору формальных показателей или статистике наложенных взысканий и штрафов.

Главная задача государственной системы контроля заключается в том, чтобы реально способствовать разрешению тех насущных проблем, с которыми сталкиваются жители российских регионов и муниципалитетов. Владимир Путин подчеркнул, что сугубо бюрократический подход в этой чувствительной сфере недопустим, так как он дискредитирует саму идею государственного управления и мешает развитию территорий. Данное заявление прозвучало на фоне недавнего подписания пакета законодательных инициатив, касающихся реформирования системы контрольно-надзорной деятельности в муниципальных образованиях. Президент заострил внимание на том, что новая правовая база должна рассматриваться не как инструмент усиления давления, а как механизм, ориентированный исключительно на защиту интересов граждан. Основной посыл президента заключается в том, чтобы органы власти на всех уровнях пересмотрели приоритеты, перестав гнаться за бесконечной отчетностью и сосредоточившись на качественных изменениях жизни населения. Формализм, по мнению лидера страны, является главным препятствием для эффективного муниципального развития, и именно на искоренение этого явления направлены текущие государственные реформы. Форум Малая родина — сила России, проходящий в Москве в конце апреля, стал центральной площадкой для дискуссий о будущем местного самоуправления. В ходе мероприятия представители различных субъектов Федерации делятся опытом успешных практик, обсуждают возможности взаимодействия с федеральным центром и пути решения инфраструктурных вызовов. Слова президента стали мощным сигналом для всех ответственных структур: жесткий контроль сам по себе не может быть самоцелью государственной политики. Истинный критерий эффективности любого органа власти — это реальное благополучие людей, которое измеряется не количеством проверок, а тем, насколько комфортнее и качественнее стала жизнь в конкретном населенном пункте. Таким образом, задан вектор на гуманизацию контрольных функций, где в центре внимания стоит человек и его потребности





