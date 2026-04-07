Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков в Дагестане
📆4/7/2026 6:26 PM
📰Президент России
Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное ликвидации последствий масштабных паводков и ливней, обрушившихся на Республику Дагестан. Обсуждались текущая обстановка, меры помощи пострадавшим и оценка ущерба. Президент подчеркнул беспрецедентный характер стихии и необходимость координации усилий всех уровней власти.

Совещание под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путин а было посвящено вопросам ликвидации последствий масштабных паводков и ливней, обрушившихся на Республику Дагестан . В ходе совещания обсуждались текущая обстановка, меры, принятые для устранения последствий стихии, а также необходимость оказания всесторонней помощи пострадавшим.

Владимир Путин отметил беспрецедентный характер паводков, вызванных аномальными осадками, превысившими месячную норму в три раза за один день. Президент подчеркнул, что подобные показатели не фиксировались в регионе с начала метеонаблюдений в 1882 году. Особое внимание было уделено ситуации в Дербентском районе, где произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, приведший к эвакуации жителей и, к сожалению, к человеческим жертвам. Президент выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим. В совещании приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, глава МЧС России Александр Куренков, а также главы наиболее пострадавших муниципалитетов, включая Махачкалу, Дербентский и Хасавюртовский районы. Президент подчеркнул важность координации действий федеральных, региональных и местных властей, а также необходимость оперативного реагирования на жалобы и обращения граждан. Было отмечено, что необходимо учитывать эпидемиологическую и санитарную обстановку в районах бедствия, провести оценку ущерба и оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. В ходе совещания Александр Куренков, глава МЧС, представил доклад о текущей обстановке. Он отметил, что с 25 марта в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа наблюдалась неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением комплекса опасных метеорологических явлений, вызванных аномальными дождями. Куренков подчеркнул, что в отличие от типичных сценариев, когда циклоны формируются над Чёрным морем, в данном случае циклон сформировался над Каспийским морем, набрав значительный запас влаги. Основной удар стихии пришелся по Дагестану и Чечне, что привело к резкому подъёму уровня воды в реках, затоплению населенных пунктов и повреждению инфраструктуры. В Дагестане подтоплено более шести тысяч жилых домов и приусадебных участков, повреждены участки автодорог, нарушено энерго- и газоснабжение. Куренков доложил о проведении эвакуации населения, развертывании пунктов временного размещения и спасении более 200 человек. Было подчеркнуто, что в результате прорыва дамбы Геджухского водохранилища пострадали жилые дома, а также ограничено движение на федеральной трассе. К сожалению, шесть человек погибли. Президент Путин поручил принять меры по ликвидации последствий стихии, оказанию помощи пострадавшим и восстановлению инфраструктуры. Власти должны оказать всестороннюю поддержку пострадавшим, обеспечив их жильем, медицинской помощью и необходимой материальной помощью. Необходимо провести оценку ущерба и оперативно приступить к восстановлению поврежденных объектов. Важно также обеспечить контроль за эпидемиологической ситуацией и принять меры по профилактике заболеваний. Президент выразил благодарность всем, кто участвует в ликвидации последствий стихии, в том числе сотрудникам МЧС, добровольцам и волонтерам. Он подчеркнул важность слаженной работы всех ведомств и организаций для эффективного преодоления последствий наводнения и оказания помощи пострадавшим

