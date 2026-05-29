Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации с дроном, который залетел на территорию Румынии и был связан с Россией.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Казахстан ответил на вопросы журналистов о ситуации с дрон ом, который залетел на территорию Румынии и был связан с Россией.

По словам Путина, европейцы, которые обостряют риторику вокруг этой истории, не сбили дрон, потому что не знали, что это за дрон. Путин подчеркнул, что пока не проведено экспертизу, невозможно сказать, что за дрон и откуда он пришел. Он также отметил, что в прошлом случаев, когда украинские дроны залетали в страны Прибалтики и Финляндию, первая реакция была такая же, как сейчас в Румынии, но потом выяснилось, что это были украинские дроны, которые сбились с курса.

Путин также поделился итогами своего государственного визита в Казахстан, в ходе которого было подписано несколько документов, в том числе о строительстве атомной электростанции и выделении государственного экспортного кредита на финансирование этого строительства. По словам Путина, условия финансирования объектов подобного рода ничем не отличаются от подобных операций и от подобных сделок в других регионах мира, и это стандартная международная практика





Президент России / 🏆 1. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Владимир Путин Дрон Румыния Казахстан Атомная Электростанция

United States Latest News, United States Headlines