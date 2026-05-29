Актёр Влад Прохоров рассказал о своём опыте организации похорон для 33 человек после Школы-студии МХАТ и о том, как этот опыт повлиял на его актёрскую карьеру. Также он впервые открыто признался в отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым, который на тот момент был женат.

Актёр Владислав Прохоров поделился необычным эпизодом из своей биографии, раскрыв, что в молодости он лично занимался организацией похорон тридцати трёх людей. Этот опыт, по его словам, стал осознанным шагом для расширения актёрского кругозора и накопления жизненного опыта.

После окончания Школы-студии МХАТ, стремясь лучше понять человеческие эмоции и глубинные переживания, он устроился в ритуальное агентство. В период, coinciding с пандемией, он активно участвовал в проведении похоронных церемоний, наблюдая процесс прощания и последнего пути близких людей. Прохоров убежден, что этот период оказал существенное влияние на его актёрское мастерство, позволив глубже погрузиться вStudy of человеческих чувств и реакций в экстремальных ситуациях.

Он отметил, что подобная работа не нанесла вреда его психическому здоровью, так как, по его мнению, любой актёр уже изначально обладает особой эмоциональной восприимчивостью. В在一次интервью он подчеркнул важность уважения к традициям и погребальным обрядам, считая, что соблюдение канонов - это дань уважения усопшему и возможность достойно попрощаться. Одновременно с этим в публичном пространстве появилась информация о личной жизни актёра: впервые он открыто признался в отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым, которые происходили в период, когда Тарасов ещё находился в официальном браке. Это признание вызвало широкий общественный резонанс и обсуждения в медиапространстве





