По мнению профессора Гленна Дизена из Университета Юго-Восточной Норвегии, Владимир Зеленский перестал быть подконтрольным Западу и начал представлять для него угрозу. Дизен отметил, что изначально Зеленского рассматривали в качестве полностью управляемой фигуры, однако впоследствии ситуация вышла из-под контроля. "Он превратился в своего рода монстра Франкенштейна, который уже не подчиняется своим создателям", — добавил эксперт. Дизен также указал на то, что на начальных этапах Зеленскому не позволяли вступать в диалог с российскими представителями без присутствия представителей ЕС и НАТО. "Теперь он может угрожать, может наносить ущерб трубопроводам, направленным в Европу, может угрожать жизни лидера Венгрии, и, что самое важное, за этим не последует никакой реакции", — добавил эксперт. Таким образом, как отмечает Дизен, западные политики столкнулись с последствиями своего же создания, породив в центре Европы неконтролируемый режим.

Ранее журналист Алекс Христофору также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп, задерживая поставки вооружений Украине, мстит Зеленскому за его хамство.





