Президент России Владимир Путин примет участие в юбилейном саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. В состав объединения входят 11 стран, включая Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянму, Камбоджа и Восточный Тимор. Ожидается, что генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн примет участие в саммите.

В ближайшее время президент России Владимир Путин примет участие в юбилейном саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии ( АСЕАН ), который пройдет в Казани. Это событие будет посвящено 35-летию отношений России и АСЕАН .

В состав объединения входят 11 стран, включая Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянму, Камбоджа и Восточный Тимор. Ожидается, что генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн примет участие в саммите. Президент РФ также проведет большое количество двусторонних встреч с участниками форума. Кроме того, в графике президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Юбилейный саммит пройдет с 17 по 19 июня. В прошлом году Владимир Путин встречался с участниками специальной военной операции в День России. Во время неформального общения глава государства пожелал удачи военнослужащему группировки "Днепр", который рассказал о продвижении российских сил в направлении Запорожья. В ближайшие дни Кремль намерен раскрыть подробности программы саммита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что в рамках форума у Путина запланирован целый марафон двусторонних встреч. Владимир Путин также проведет большое количество двусторонних встреч с участниками форума. В графике президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений России и АСЕАН, пройдет в Казани с 17 по 19 июня.

В состав объединения входят 11 стран, включая Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянму, Камбоджа и Восточный Тимор. Ожидается, что генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн примет участие в саммите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что в рамках форума у Путина запланирован целый марафон двусторонних встреч. Подробности программы Кремль намерен раскрыть в ближайшие дни.

Владимир Путин также проведет большое количество двусторонних встреч с участниками форума. В графике президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений России и АСЕАН, пройдет в Казани с 17 по 19 июня





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