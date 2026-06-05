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Владимир Путин на ПМЭФ: современный суверенитет как ключ к глобальному лидерству

Политика News

Владимир Путин на ПМЭФ: современный суверенитет как ключ к глобальному лидерству
Владимир ПутинПетербургский Международный Экономический ФоруСуверенитет
📆6/5/2026 2:14 PM
📰lifenews_ru
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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность способности государств обеспечивать собственный суверенитет в условиях глобальной экономики. По его словам, это не только защита национальных интересов и противостояние внешнему давлению, но и способность страны обеспечить устойчивую экономику, эффективные государственные институты и готовность к долгосрочным вызовам.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подчеркнул важность способности государств обеспечивать собственный суверенитет в условиях глобальной экономики. По его словам, это не только защита национальных интересов и противостояние внешнему давлению, но и способность страны обеспечить устойчивую экономику, эффективные государственные институты и готовность к долгосрочным вызовам.

Председатель России отметил, что современный суверенитет уже не сводится к выдержанию санкций, политического давления или вмешательства извне. Это более широкое понятие, которое учитывает эффективность государственных институтов, устойчивость экономики и готовность общества к долгосрочным проблемам. В частности, он подчеркнул важность эффективных инвестиций, включая вложения в технологическое развитие. На ПМЭФ президент также рассказал о бюджетном дефиците Европейского союза, который по его словам, составит 3,1% ВВП в 2025 году.

Этот показатель заметно выше в отдельных странах. Для России, а также для других стран стремящихся к суверенитету, отметил Путин, важно уделить особое внимание развитию технологического потенциала. Это позволит им противостоять внешним экономическим вызовам и умело использовать благоприятные факторы. Кроме того, президент подчеркнул, что глобальное лидерство сегодня находится под воздействием внешних экономических сил.

Поэтому важно оценить свою геополитическую позицию и сопоставить ее с фактической возможностью удерживать эту позицию, а также проанализировать экономическую вероятность того, что страна достигнет этой позиции. В целом, президент РФ подчеркнул, что положение в системе мировых экономических связей в значительной степени зависит от способности обеспечивать собственный суверенитет

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Владимир Путин Петербургский Международный Экономический Фору Суверенитет Глобальное Лидерство Экономика

 

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