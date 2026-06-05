Президент России Владимир Путин начал свою работу в Санкт-Петербурге с встречи с руководителями и редакторами международных информационных агентств. Встреча проходила в Константиновском дворце.

Президент России Владимир Путин начал свою работу в Санкт-Петербург е с встречи с руководителями и редакторами международных информационных агентств. Встреча проходила в Константиновском дворце. Президент традиционно встречается с иностранными журналистами в дни проведения Петербургского международного экономического форума.

В этом году в встрече участвовали представители информагентств "дружественных стран" вроде Китая, Индии, Белоруссии, Казахстана, а также журналисты из Франции, Германии, Испании, США и Великобритании. Если первые интересовались в основном двусторонними отношениями между их странами и Россией, то западные СМИ в своих вопросах сделали акцент на украинском конфликте.

Президент несколько раз ответил на вопросы об Украине, заявив, что Россия готова пойти на компромиссы и завершить конфликт по тем параметрам, которые были согласованы в 2025 году на его встрече с президентом США. Джеймс Джордан, главный редактор службы новостей по Европе и Африке Associated Press, начал с того, что открытие ПМЭФ ознаменовалось сотнями дронов, которые были направлены из Украины в Россию, в том числе и на родной город президента - Санкт-Петербург.

"Более того, ваши персональные рейтинги упали, российская экономика падает, и США утверждают, что вторжения стали настоящей катастрофой", - сказал Джордан. Путин ответил на вопросы западных журналистов, заявив, что Россия наступает по всей линии боевого соприкосновения, а ВСУ не хватает личного состава - ежемесячные потери составляют у них 40 000 человек. По его словам, одна из ключевых проблем на Украине - дезертирство военных. Россия же полностью взяла под контроль ЛНР, свыше 85% ДНР, 80% Запорожской области, перечислял Путин.

Вооружения у России лучше, чем у Украины, даже несмотря на поставки последней западного оружия, сказал он.

"Подытоживая, я бы вот что добавил. Мы безусловно готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы, с тем чтобы мы могли пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна.

Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению", - завершил Путин ответ на этот вопрос. Позже, отвечая на вопросы и других западных журналистов, он еще несколько раз возвращался к этим словам.

По территории Украины фактически не было ни одного боевого - в полном смысле этого слова - применения "Орешника", недавние же удары сделали для того, чтобы "было удобно посмотреть результаты", сказал Путин, отвечая на вопрос гендиректора "ИТАР-ТАСС" Андрея Кондрашова про применение "Орешника". По словам Путина, России было важно посмотреть результаты, чтобы "принимать в будущем решения о полноформатном применении "Орешника" по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки"





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