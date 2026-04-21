Владимир Путин подчеркнул значимость единства народов и вручил премию Служение ветеранам
Президент России объявил 2026 год Годом единства народов и вручил премию Служение выдающимся муниципальным деятелям в рамках форума Малая Родина — сила России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе сво его недавнего выступления подчеркнул колоссальное значение консолидации общества для будущего страны. Глава государства официально подтвердил, что предстоящий 2026 год в России пройдет под знаком единства народов, призвав сограждан бережно хранить и всячески укреплять это уникальное историческое наследие.

В рамках развития гражданских инициатив в престижную государственную премию Служение была добавлена принципиально новая номинация под названием Единство народов России — сила страны. По словам президента, наша история знает бесчисленное множество примеров, когда именно нерушимая связь поколений и сплоченность людей позволяли преодолевать самые серьезные испытания, достигать великих побед и совершать значимые открытия во имя процветания Отечества. Сегодня, когда страна сталкивается с новыми глобальными вызовами, вопрос единства выходит на первый план: только объединив усилия, мы сможем реализовать намеченные цели в рамках специальной военной операции и обеспечить стабильное развитие государства на десятилетия вперед. Важным этапом торжественных мероприятий стал III Всероссийский муниципальный форум Малая Родина — сила России, который в эти дни проходит на площадке Live Арены. В торжественной обстановке Владимир Путин вручил премию Служение выдающимся представителям муниципальной власти, чей вклад в развитие регионов заслуживает особого признания. Лауреатом в специальной номинации Мужество и героизм на благо служения Родине стал Евгений Филонов, ветеран специальной военной операции, который после возвращения с фронта взял на себя руководство школой в Калужской области. Его пример показывает, как мужество, проявленное на полях сражений, трансформируется в ответственное служение обществу и воспитание подрастающего поколения. Эта награда, учрежденная по инициативе президента, призвана отметить тех, кто своей ежедневной кропотливой работой на местах добивается реального повышения качества жизни обычных граждан, укрепляя доверие к муниципальным институтам власти. Выступление главы государства также содержало важный посыл о личной ответственности каждого человека перед своей страной. Путин отметил, что солидарность гражданского общества и осознанный подход к выполнению гражданского долга являются фундаментом для реализации масштабных стратегических приоритетов. В текущих геополитических реалиях успех России напрямую зависит от того, насколько глубоко каждый гражданин ощущает свою причастность к общему делу. Учреждение новых номинаций и чествование героев, таких как Евгений Филонов, подчеркивает системный характер государственной политики, ориентированной на поддержку инициатив снизу. Муниципальный уровень власти остается самым близким к людям, и именно здесь закладываются основы будущих преобразований, требующих не только профессиональных компетенций, но и искреннего стремления принести пользу своему краю и государству в целом. Активная гражданская позиция жителей регионов и их готовность участвовать в развитии родных территорий в конечном итоге формируют образ сильной и независимой страны, способной успешно отвечать на любые вызовы современности

