Владислав Третьяк провел мастер-класс по хоккею в Москве, подчеркнув важность патриотизма и командного духа
📆4/11/2026 12:31 AM
Легендарный вратарь Владислав Третьяк поделился опытом и вдохновил молодое поколение на встрече в Москве. Он отметил важность командного духа, патриотизма и воспитания достойного поколения.

В Москве состоялся мастер-класс по хоккею, проведенный легендарным вратарем Владиславом Третьяком. Мероприятие , организованное для жителей Восточного округа, собрало более 700 гостей, включая спорт сменов, общественных деятелей и активных горожан. В ходе встречи Третьяк выступил с речью под названием «Вся жизнь – на службе Родине», в которой поделился своим опытом, рассказал о важности командного духа и патриотизм а, а также подчеркнул значимость спорт а в воспитании молодого поколения.

Он отметил, что хоккей научил его никогда не сдаваться, бороться до конца и помнить о своей принадлежности к великой команде. Третьяк подчеркнул, что подобные встречи бесценны, поскольку позволяют вспоминать общие победы, которыми гордится страна, и думать о том, как вырастить достойное поколение. Спорт, по его словам, это не только медали, но и формирование характера, уважение к сопернику и любовь к Родине. После завершения мастер-класса участники смогли пообщаться с Третьяком и сделать памятные фотографии, что стало еще одним подтверждением значимости таких мероприятий для популяризации хоккея и укрепления патриотических чувств

