Владимир Путин поручил держать ситуацию с наводнением в Дагестане на особом контроле

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с наводнением в Дагестане. Принято решение об оказании всесторонней помощи пострадавшим и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ситуацию с наводнение м в Дагестан е необходимо держать под пристальным контролем. Соответствующее поручение дал сегодня президент России Владимир Путин . Для всесторонней оценки текущей обстановки в зоне бедствия было созвано специальное совещание, на которое были приглашены не только глава республики и руководитель МЧС , но и главы наиболее пострадавших районов. Весенние паводки в Дагестан е – явление, к сожалению, не редкое.

Обычно средиземноморские циклоны, приносящие обильные осадки, достигают республики с запада, уже значительно ослабленными, растеряв свою силу в высоких Кавказских горах. Однако, нынешний шторм, обрушившийся на регион, оказался аномальным, восточным – он сформировался и накопил влагу, кружа над акваторией Каспийского моря. О сложившейся обстановке в республике главе государства докладывают в режиме реального времени, регулярно. В результате разгула стихии оказались подтоплены населенные пункты, разрушены автомобильные дороги и мосты, наблюдаются перебои с электроснабжением. Президент Путин подчеркнул: «Первостепенная задача – оказать всю необходимую помощь пострадавшим людям, оперативно реагировать на все поступающие жалобы и обращения. Особое внимание следует уделить организации медицинской помощи, обеспечению санитарной безопасности, а также проведению объективной оценки нанесенного ущерба. Это сложная и ответственная работа, требующая предельной внимательности и индивидуального подхода к каждой пострадавшей семье».\С докладом о текущей ситуации в Дагестане выступил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, республика столкнулась сразу с двумя мощными ударами стихии. После первых обильных ливней, обрушившихся на регион в конце марта, удалось в сжатые сроки восстановить часть автомобильных магистралей, обеспечить подачу электроэнергии и газа во многие населенные пункты. Однако, последовавшие новые ливни, по интенсивности значительно превосходившие предыдущие, привели к повторному затоплению территорий и новым разрушениям. Сотрудники МЧС оперативно организовали эвакуацию населения из наиболее опасных зон, но, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв: погибли трое взрослых и трое детей. В настоящее время все имеющиеся силы и средства направлены на проведение масштабных восстановительных работ, оказание помощи пострадавшим и ликвидацию последствий стихийного бедствия. Работа спасательных служб осложняется неблагоприятными погодными условиями и труднодоступностью некоторых районов. Тем не менее, спасатели продолжают работать круглосуточно, используя все доступные ресурсы и применяя самые современные методы.\По состоянию на текущий момент, в ликвидации последствий наводнения задействовано более тысячи специалистов и 240 единиц различной техники, включая авиацию МЧС России. Для оказания помощи пострадавшим и проведения аварийно-спасательных работ в Дагестан дополнительно прибыли спасатели из других регионов страны. Спасатели, пожарные, медики, представители органов власти – все работают слаженно и оперативно, чтобы минимизировать негативные последствия стихии и как можно быстрее вернуть жизнь в нормальное русло. Особое внимание уделяется организации пунктов временного размещения для пострадавших, обеспечению их необходимыми продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости. Ведется работа по оказанию психологической помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сотрудники МЧС, совместно с представителями местных властей, осуществляют обход подтопленных территорий, проводят оценку ущерба, составляют списки нуждающихся в помощи и координируют работу по восстановлению инфраструктуры. В ближайшее время планируется приступить к ремонту поврежденных объектов, расчистке завалов и восстановлению транспортного сообщения. Обеспечение безопасности населения и скорейшая ликвидация последствий наводнения остается приоритетной задачей для всех задействованных служб и ведомств





