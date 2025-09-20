Владимир Грамматиков о будущем кино: ИИ, Михалковы и уроки жизни

Известный режиссер Владимир Грамматиков рассказал о своем отношении к искусственному интеллекту в кино, о влиянии Никиты Михалкова и о своем творческом пути. Грамматиков подчеркнул важность сочетания современных технологий и творческого подхода, а также поделился воспоминаниями о детстве и юности, сформировавших его как режиссера.

Владимир Грамматиков , известный по фильмам «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Мио, мой Мио», а также креативный продюсер картин из серии «Последний богатырь», поделился своими мыслями об искусственном интеллекте и его влиянии на кинематограф. В интервью aif.ru режиссер, которому 83 года, рассказал о своем отношении к новым технологиям и опыте работы с молодежью. Грамматиков подчеркнул необходимость диалога с ИИ и готовности адаптироваться к изменениям, которые он привносит в нашу жизнь.

Он уверен, что будущее кино зависит от умелого сочетания современных технологий и творческой интуиции. Разговор начался с вопроса об отношении мэтра к искусственному интеллекту. Режиссер, вопреки ожиданиям, выразил позитивный настрой, отметив, что ИИ уже неотъемлемая часть нашей жизни, и важно выстраивать с ним партнерские отношения. Грамматиков сравнил ИИ с атомной энергией, которая может быть использована как во благо, так и во вред, и подчеркнул решающую роль человека в определении направления его развития. Далее разговор перешел к опыту режиссера в работе с юными кинематографистами. Грамматиков рассказал о форуме «Бумеранг», который уже два десятилетия объединяет творческую молодежь со всей России. На этом форуме дети сами снимают фильмы разных жанров, что позволяет им осваивать новые технологии. Именно общение с юными дарованиями подтолкнуло Грамматикова к размышлениям об использовании ИИ в кино и к созданию «лоцманских карт» для подростков, посвященных этой теме. Режиссер подчеркнул, что важно не только владеть технологиями, но и сохранять творческую составляющую, которая делает фильм уникальным. Грамматиков вспомнил и о своем детстве, о влиянии Никиты Михалкова и его семьи на выбор будущей профессии. Режиссер рассказал, что в детстве был соседом Михалковых, и именно общение с ними открыло ему мир кино. Грамматиков признался, что семья Михалковых оказала на него огромное влияние, хотя в кино никто из них изначально не работал. Андрон Кончаловский, брат Никиты, уже учился на режиссерском факультете, и в доме постоянно бывали выдающиеся деятели искусства, что вдохновило Грамматикова. Режиссер вспомнил, как Никита начинал сниматься в фильме «Тучи над Борском», и отметил, что именно Михалков стал для него примером для подражания. Грамматиков также поделился воспоминаниями о том, как тяжело переживал его отец выбор профессии режиссера, и о том, как непросто складывалась его дальнейшая жизнь, включая службу в армии. Он подчеркнул, что его путь в кино был сложным, но именно благодаря этому он приобрел ценный опыт и сформировал свое видение искусства. Грамматиков признался, что не всегда легко было убедить отца в правильности своего выбора, но любовь к кино победила все преграды. Режиссер считает, что именно благодаря своему опыту и упорству он смог добиться успеха в кино и сохранить свой творческий потенциал на протяжении многих лет. Грамматиков подчеркнул, что несмотря на все трудности, он никогда не жалел о своем выборе, и рад, что смог реализовать свой творческий потенциал в кино





