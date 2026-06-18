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Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН в Казани, подчеркнув роль объединения как стабилизирующего фактора в АТР

Международные Отношения News

Владимир Путин выступил на саммите Россия - АСЕАН в Казани, подчеркнув роль объединения как стабилизирующего фактора в АТР
АСЕАНРоссияВладимир Путин
📆6/18/2026 8:18 AM
📰lifenews_ru
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На саммите Россия - АСЕАН в Казани президент России Владимир Путин заявил, что АСЕАН пользуется авторитетом во всём мире. Он отметил, что стратегическое партнёрство с объединением является важным стабилизирующим фактором в условиях геополитической нестабильности. На мероприятии присутствует Восточный Тимор, ставший новым членом АСЕАН в 2025 году. Участники обсудят международные вопросы, итоги 35-летнего сотрудничества и новые направления работы.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии ( АСЕАН ) занимает значимое положение не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и на мировой арене. Это организации удалось сохранить устойчивость и стать важным центром притяжения, построив эффективную систему многостороннего сотрудничества, основанную на общепризнанных международных нормах и принципах взаимного учёта интересов.

Подобную оценку дал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите Россия - АСЕАН, проходящем в Казани. По его словам, авторитет АСЕАН является заслуженным и сложившимся за долгие годы работы. Сотрудничество России с объединением приобрело характер полноценного стратегического партнёрства, которое в современных условиях, характеризующихся повышенной геополитической турбулентностью, выполняет роль стабилизирующего фактора. Оно способствует формированию более сбалансированной архитектуры безопасности в регионе и выстраиванию отношений, основанных на равноправии и взаимном уважении.

В ходе своего обращения Путин поприветствовал всех присутствующих делегаций и особо отметил символичность момента: на саммите впервые присутствует Восточный Тимор, официально вступивший в АСЕАН в текущем, 2025 году. Президент России выразил удовлетворение тем, что среди гостей находится премьер-министр этой страны. Основная повестка казанского саммита сосредоточена на обсуждении ключевых международных и региональных проблем, а также на поиске путей дальнейшего углубления стратегического партнёрства между Россией и АСЕАН.

Участники планируют подвести итоги тридцатипятилетнего взаимодействия, которое сегодня входит в новый, зрелый этап, и наметить перспективные направления совместной работы на будущее. Кроме запланированных пунктов, саммит предоставляет возможность для неформального обмена мнениями по любым темам, которые делегации сочтут актуальными и важными для обсуждения

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АСЕАН Россия Владимир Путин Саммит Россия-АСЕАН Казань Восточный Тимор Стратегическое Партнёрство Азиатско-Тихоокеанский Регион Безопасность Сотрудничество

 

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