Владимир Плющев раскритиковал календарь плей-офф КХЛ за огромные паузы и потерю интереса

📆4/20/2026 9:43 AM
Известный эксперт Владимир Плющев подверг жесткой критике график проведения матчей КХЛ, указав на десятидневные перерывы между раундами и предсказуемость исходов серий.

Критический взгляд на текущий формат проведения плей-офф Континентальной хоккей ной лиги вызывает всё больше вопросов у экспертного сообщества и простых болельщиков. Одной из центральных тем для дискуссий стали неоправданно длинные паузы между раундами, которые буквально выхолащивают спорт ивный азарт и снижают зрительский интерес к турниру.

Владимир Плющев в своем недавнем интервью подчеркнул, что текущий график соревнований выглядит откровенно ущербным и противоречит интересам развития хоккея как бизнеса. Когда команды вынуждены отдыхать по полторы недели после каждой серии, теряется динамика, а зритель, привыкший к постоянному действию, начинает переключаться на другие виды спорта, где конвейер матчей работает без подобных сбоев. Вторая проблема заключается в очевидной предсказуемости результатов, о которой многие говорили еще на старте регулярного чемпионата. Прогнозы о доминировании Восточной конференции над Западной сбылись с поразительной точностью, что привело к однобокому составу полуфиналистов. В такой ситуации заявления руководства лиги о равенстве и высокой конкуренции выглядят как попытка выдать желаемое за действительное. Когда исход борьбы в большинстве серий становится понятен уже после четырех-пяти матчей, а сетка турнира превращается в череду долгих ожиданий, сам плей-офф лишается своей главной магии. Каждый новый раунд воспринимается как начало турнира с чистого листа, что губительно для поддержания эмоциональной связи с аудиторией, которая хочет видеть непрерывное развитие событий. Сравнение с другими видами спорта, в частности с футболом, оказывается явно не в пользу КХЛ. Там календарь выстроен по принципу четкого бизнес-планирования, обеспечивая постоянное присутствие продукта на экранах телевизоров. В то время как хоккей, находясь на пике сезона, когда на кону стоит судьба главного трофея, добровольно уходит в десятидневные отпуска, теряя рекламные возможности и внимание телеканалов. Это приводит к тому, что трансляции матчей становятся редкими гостями в сетке вещания главных спортивных каналов страны. По мнению специалистов, лиге необходимо кардинально пересмотреть подход к календарю, ориентируясь на передовой опыт НХЛ, где умеют работать с графиком так, чтобы не терять ритм. Без решительных изменений в сторону интенсификации игрового процесса хоккей рискует окончательно утратить свои позиции в медийном пространстве, уступив место более динамичным дисциплинам, которые умеют ценить время болельщика

