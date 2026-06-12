Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками специальной военной операции в День России подчеркнул, что народ страны - ключевая сила в защите государства. Он отметил важность задач штурмовых подразделений, предложил почтить память погибших героев, включая Нарана Очир-Горяева, и дал оценку позиции НАТО, заявив, что альянс надеется на победу в войне против России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что только народ страны способен обеспечить защиту государства. Это заявление было сделано в ходе его встречи с участниками специальной военной операции, проходившей в Кремле 12 июня 2026 года, в День России.

На мероприятии присутствовали военнослужащие, в том числе из штурмовых подразделений, а также министр обороны Андрей Белоусов. Глава государства начал встречу с приветствия бойцов, назвав этот праздник по праву их днём, и выразил благодарность за защиту Отечества. В ходе беседы Путин особо отметил важность задач, решаемых штурмовыми подразделениями. Также президент предложил почтить минутой молчания память Героя России Нарана Очир-Горяева и других погибших военнослужащих, подчеркнув необходимость увековечивания их памяти, в том числе через названия улиц и школ.

Кроме того, в выступлении прозвучала оценка позиции НАТО, которая, согласно заявлению Путина, надеется довести войну против России до победного конца. Эта встреча стала акцентом на значении патриотизма, единства народа и решимости в защите национальных интересов. Обсуждение также затронуло вопросы военной доктрины и международной обстановки. Президент подчеркнул, что финансовая поддержка со стороны государства, включая министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, играет роль в обеспечении устойчивости и информационной поддержки.

Мероприятие в День России подчеркнуло связь между историческими ценностями и текущими вызовами. Упоминание конкретных героев, таких как Наран Очир-Горяев, служило примером личного подвига в контексте общей цели. Таким образом, речь была направлена на консолидацию общества вокруг идеи защиты суверенитета, признания вклада военных и сохранения памяти о погибших. Основные темы включали патриотизм, военную стратегию, международные отношения, увековечение памяти и национальное единство





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