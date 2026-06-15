Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему элитный полк ВСУ «Скала» несет серьезные потери. Ранее стало известно, где элита Зеленского попала в капкан. Боевики ВСУ опубликовали фейковое видео с флагом.

Москва, 15 июня - АиФ-Москва. Владимир Зеленский избавляется от выпущенных из тюрем украинских уголовников , бросая их в самое пекло в Сумской области. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему элитный полк ВСУ «Скала» несет серьезные потери.

Напомним, боевики из скандального украинского полка «Скала» несут серьезные потери в Сумской области. Такие выводы, в частности, были сделаны после анализа некрологов погибших украинских военнослужащих. Уточняется, что подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия в Сумской области. Российские военные наносят удары по позициям и технике противника в районах Уланово, Павловки, Радьковки, Малой Рыбицы, Перемоги и других населенных пунктов.

"Полк “Скала” создавался как прорывной. Сначала в него планировали набирать добровольцев, но они закончились, поэтому сейчас большая часть состава полка - уголовники. Их набирают из украинских тюрем. Западные кураторы поставили перед Зеленским задачу сократить количество заключенных, поэтому их принудительно набирают в ВСУ", - пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что набранных из числа заключенных боевиков не обучают и не снабжают необходимым оружием, поэтому чаще всего они умирают сразу при появлении на линии боевого соприкосновения.

"В лучшем случае их обеспечивают нарезным оружием и гранатами, что в современных боевых действиях малоэффективно", - добавил специалист. Ранее стало известно, где элита Зеленского попала в капкан. Боевики ВСУ опубликовали фейковое видео с флагом. Оцените материал Обществоэксклюзивпотери ВСУэксклюзивные новостиВСУ в Сумской областиполк ВСУ Скал





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