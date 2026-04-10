Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о введении пасхального перемирия в зоне специальной военной операции, начиная с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Решение принято в рамках традиций предоставления передышки войскам и мирному населению. Российская сторона предупреждает о жестком ответе в случае провокаций со стороны Украины.

Москва, 10 апреля - АиФ-Москва. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о введении пасха льного перемирия в зоне проведения специальной военной операции ( СВО ). Перемирие вступит в силу с 16:00 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Соответствующий приказ об остановке боевых действий на всех направлениях СВО был отдан министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.

Это решение принято в соответствии с многолетней традицией предоставления передышки войскам и мирному населению в дни празднования главного христианского праздника – Пасхи. Москва надеется на соблюдение перемирия обеими сторонами, однако, учитывая предыдущий опыт, российская сторона остается настороженной. В прошлом году, несмотря на объявленный режим пасхального перемирия, украинская сторона неоднократно нарушала его, совершив около 5 тысяч обстрелов позиций Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и гражданских объектов. В связи с этим, заявление украинского руководства о готовности «действовать соответственно» вызывает определенную степень сомнения. Российская сторона заявляет о своей готовности к любому развитию событий. Депутат Государственной Думы, член комитета по обороне Андрей Колесник в интервью aif.ru подчеркнул, что в случае попыток срыва пасхального перемирия украинской стороной, последует жесткий ответ. «Если вдруг они попытаются сорвать перемирие, как это было в прошлую Пасху, то ответ не заставит себя ждать. Все огневые точки будут подавлены, без вариантов. Тот, кто открыл огонь, будет уничтожен», — заявил Колесник. Он также выразил сомнение в способности украинского руководства соблюдать взятые на себя обязательства, ссылаясь на прецеденты невыполнения ранее данных обещаний. Говоря о возможности продления перемирия, депутат отметил, что многое будет зависеть от поведения украинской стороны и ее готовности придерживаться взятых на себя обязательств. Пасхальная пауза, по словам Колесника, станет очередной проверкой на соблюдение договоренностей. Российские военные, в свою очередь, готовы к любому развитию ситуации, включая любые провокации. В связи с этим, российская сторона будет внимательно отслеживать ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, принимая соответствующие меры для обеспечения безопасности своих военнослужащих и мирного населения. Помимо военно-политических аспектов, пасхальное перемирие несет в себе и гуманитарный компонент. Оно предоставляет возможность мирному населению, находящемуся в зоне конфликта, спокойно встретить светлый праздник Пасхи, посетить храмы и провести время с близкими. Российская Федерация, в соответствии со своими принципами, стремится обеспечить соблюдение прав человека и защиту мирных жителей, в том числе и в условиях вооруженного конфликта. Важно отметить, что решение о введении пасхального перемирия является актом доброй воли со стороны России, демонстрирующим стремление к деэскалации напряженности и поддержанию гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Однако, учитывая сложную ситуацию в зоне СВО и предыдущий опыт, российская сторона будет внимательно следить за действиями противника и принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности и защиты своих интересов





СВО Пасха Перемирие Украина Россия

