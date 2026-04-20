Владислав Радимов ответил на критику Андрея Талалаева: весеннее обострение и приоритеты в жизни

Владислав Радимов ответил на критику Андрея Талалаева: весеннее обострение и приоритеты в жизни
Владислав РадимовАндрей ТалалаевСкандал
📆4/20/2026 10:19 AM
📰sportsru
Владислав Радимов прокомментировал скандал с Андреем Талалаевым, заявив, что не намерен выяснять отношения из-за пустяков, так как в его жизни есть гораздо более важные дела.

Бывший полузащитник санкт-петербургского Зенита Владислав Радимов прокомментировал недавний конфликт с тренером Андреем Талалаевым, который разгорелся в прямом эфире спорт ивного телеканала. Инцидент начался с того, что Радимов в шутливой форме назвал коллегу по цеху Андрюшей, что вызвало резкую и негативную реакцию со стороны специалиста.

Талалаев в ответ потребовал прекратить подобное панибратство и посоветовал Владиславу внимательнее следить за своей речью, когда он выступает перед широкой аудиторией. Эта пикировка мгновенно стала главной темой для обсуждения среди футбольных болельщиков и экспертов. В своем развернутом ответе Радимов подчеркнул, что не придает данной ситуации серьезного значения и даже не собирается тратить время на личные выяснения отношений. По его словам, весенняя пора приносит много радостей, и этот спор стоит лишь на 864-м месте в списке его жизненных приоритетов. Среди более важных задач он отметил заботу о детях, посещение родителей, совместные походы в кино с супругой и уход за домашним питомцем. Радимов иронично отметил, что его обращение было сделано с доброй улыбкой, а не с целью спровоцировать конфликт. Он также предположил, что такая бурная реакция Талалаева может быть обусловлена событиями двадцатилетней давности, когда Владислав был на пике карьеры, выступал на Евро в Португалии и добивался успехов в личной жизни, в то время как Андрей находился на вторых ролях в качестве переводчика в Спартаке. Ситуация вокруг двух известных футбольных личностей лишь подчеркивает общую нервозность в медийном пространстве российского спорта на фоне текущих событий в чемпионате. Пока эксперты спорят о профессиональной этике и границах допустимого общения в прямом эфире, футбольный мир продолжает жить своими привычными ритмами. Обсуждаются трансферные траты Зенита, успехи Матвея Сафонова в Лиге 1, чемпионская гонка в РПЛ и другие значимые события. Несмотря на попытки сторон придать конфликту драматический оттенок, сам Радимов явно дает понять, что не собирается погружаться в эти разборки, предпочитая концентрироваться на собственных делах и аналитике происходящего в индустрии, оставляя Талалаеву право самому разбираться в причинах своего недовольства

Владислав Радимов Андрей Талалаев Скандал Футбол РПЛ

 

