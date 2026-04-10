Владимир Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта: приоритеты и перспективы

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию технологий искусственного интеллекта. Обсуждались перспективы, продвижение и внедрение ИИ в различные сферы. Была подчеркнута важность суверенитета, безопасности и обороноспособности страны, а также необходимость создания отечественных конкурентоспособных моделей.

В своем выступлении глава государства подчеркнул исключительную важность развития ИИ для обеспечения суверенитета и будущего России, отметив, что эта технология кардинально меняет облик экономики, общественных отношений, социальной сферы и многих других областей. Путин отметил, что скорость глобальных изменений требует от России соответствия, иначе под угрозой окажется само существование государства. Он подчеркнул стремительное развитие фундаментальных языковых моделей и нейросетей, обладающих огромными вычислительными возможностями, но отставание законодательной базы и кадровых ресурсов от темпов инноваций является серьезной проблемой. Президент также указал на необходимость создания отечественных фундаментальных моделей ИИ, конкурентоспособных в мировом масштабе и обладающих максимальной суверенностью. Это означает, что полный цикл разработки и обучения должен осуществляться российскими компаниями, чтобы отечественные инженеры могли контролировать все параметры таких сложных систем. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и обороноспособности, а также необходимости участия в реализации проекта всех ключевых игроков: государства, частного бизнеса и государственных компаний. Путин подчеркнул, что к 2030 году технологии ИИ и продукты на их основе должны быть внедрены во всех сферах, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование, призвав к созданию благоприятной регуляторной среды, стимулирующей разработку и внедрение передовых технологий. \В ходе совещания особое внимание было уделено перспективам развития ИИ-агентов. Президент отметил, что эти интеллектуальные помощники, созданные на основе языковых моделей, уже способны выполнять задачи без участия человека, обучаться планированию и оценке результатов, а также взаимодействовать с людьми и реальным миром. Путин подчеркнул, что в скором времени ИИ-агенты смогут проходить тесты на физические возможности, что свидетельствует о их быстром развитии. Он привел пример, когда подавляющее большинство участников эксперимента сочли ответы машины за диалог с живым человеком, демонстрируя способность ИИ имитировать когнитивное и эмоциональное поведение. Президент также обратил внимание на растущее применение ИИ в различных областях, включая медицину, и подчеркнул необходимость переобучения специалистов. В частности, Путин отметил важность обеспечения безопасности и обороноспособности в процессе развития ИИ, указав на необходимость выработки мер, гарантирующих надежность и устойчивость систем. Он подчеркнул, что внедрение ИИ должно проходить при поддержке государства, бизнеса и научных кругов, обеспечивая комплексный подход к развитию этой важной технологии. Президент подчеркнул, что необходимо учитывать потенциал ИИ в сфере обороны и безопасности, опираясь на опыт стран-лидеров в этой области. \В заключительной части совещания Путин подчеркнул ключевую роль языковых моделей как базовой, сквозной технологии для суверенного развития всех сфер деятельности. Он отметил, что наличие собственных моделей ИИ является необходимым условием для обеспечения безопасности, обороноспособности и удержания лидерских позиций в области науки и инженерии. Президент указал на то, что Россия входит в число немногих стран, обладающих уникальными компетенциями в этой области, и подчеркнул необходимость создания и развития отечественных фундаментальных моделей ИИ. Он отметил, что эти модели должны быть конкурентоспособными на мировом уровне и обладать максимальной суверенностью, обеспечивая полный цикл разработки и обучения российскими компаниями. В ходе совещания были обозначены ключевые направления развития ИИ в России, включая необходимость создания благоприятных условий для инноваций, стимулирования развития отечественных технологий и обеспечения безопасности при внедрении ИИ во всех сферах. Президент подчеркнул важность обеспечения координации между государством, бизнесом и научными кругами для достижения поставленных целей. Особое внимание было уделено вопросам кадрового обеспечения, законодательного регулирования и обеспечения национальной безопасности в условиях быстрого развития ИИ. В целом, совещание продемонстрировало высокую значимость развития ИИ для будущего России и обозначило конкретные шаги для достижения поставленных целей





