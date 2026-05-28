Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали важные документы о сотрудничестве
📆5/28/2026 2:26 PM
📰РИА Новости
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце независимости в Астане на церемонии подписания документов о сотрудничестве. По итогам встречи с Касым-Жомартом Токаевым подписаны важные документы. О чем именно договорились - в материале РИА Новости.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце независимости в Астане на церемонии подписания документов о сотрудничестве. Небо над столицей Казахстана в цветах российского флага, торжественная встреча в аэропорту, совместное заявление о семи основах дружбы двух народов и четыре редких хищника, переданных в дар, - так прошли первые дни государственного визита Владимира Путина.

По итогам встречи с Касым-Жомартом Токаевым подписаны важные документы. О чем именно договорились - в материале РИА Новости. Утром 27 мая во Дворце независимости, где уже собрались члены делегаций, на экраны вывели прямую трансляцию проезда кортежа российского президента. Панорама с воздуха, наземная съемка - все показывали с яркими спецэффектами.

А в небе над городом истребители ВВС Казахстана оставили за собой широкий бело-сине-красный след. Накануне в аэропорту Владимира Путина лично встретил Касым-Жомарт Токаев. Военный президентский оркестр исполнил гимны двух стран, главы государств представили друг другу свои делегации - все по канонам высшего дипломатического протокола. За одним исключением: сам факт этого визита выходил за рамки общепринятых правил.

Статус государственного визита - наивысший. И президент совершает его в одну и ту же страну лишь раз за срок своих полномочий. Однако Путин тут уже побывал в ноябре 2024-го. Год спустя Москву посетил Токаев.

По всей видимости, от протокола отклонились намеренно, чтобы подчеркнуть особую роль Казахстана в Евразии. И повестка переговоров была значительно шире двусторонней.

"Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией, - подчеркнул Токаев, принимая гостей. - Считали и считаем Россию великим евразийским государством с богатейшим историческим прошлым и огромным потенциалом". Взаимодействие двух стран он назвал "святой обязанностью", потому что альтернативы нет. И обратился лично к Путину: "Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка.

С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства". Рабочий график был очень плотный. Переговоры, по словам Путина, "прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными". Отношения с Казахстаном вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, а стороны подготовили большой пакет соглашений - "от энергетики и финансов до здравоохранения и образования", отметил президент.

Главный политический документ, подписанный в Астане, - совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов. Вот эти основы: общность истории и ее ответственное осмысление в духе дружбы и добрососедства, совместное развитие евразийской интеграции, общая граница, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие как общее достояние, образовательные обмены и сотрудничество в спорте, наконец, "совместный взгляд в будущее".

"Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной основе", - указал Токаев. И добавил, что вечная дружба и взаимное доверие - "не пропагандистский лозунг, а сама суть". Товарооборот между двумя странами совсем скоро преодолеет отметку в 30 миллиардов долларов, уверен Путин. Причем практически все расчеты - в национальных валютах, экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках.

Стороны утвердили план совместных действий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок до конца 2028-го. От России и Казахстана, пояснил Токаев, во многом зависит транспортная взаимосвязанность всей Евразии. Отдельная тема - Иртыш, разработка мастер-плана совместного водохозяйственного использования реки находится на финальной стадии. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии посадки дерева на Аллее вечной дружбы России и Казахстана.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии посадки дерева на Аллее вечной дружбы России и Казахстана. Флагманский совместный проект - атомная электростанция, которую Россия построит в Казахстане. Одобрены соглашения о параметрах АЭС и финансировании за счет российского государственного экспортного кредита. Стоимость строительства оценивается в 16,4 миллиарда долларов.

"Хотел бы отметить, что речь идет не просто о создании атомной электростанции. Речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров", - уточнил Путин. Ввод станции мощностью 2,4 гигаватта в эксплуатацию, по его словам, внесет заметный вклад в обеспечение казахстанской экономики недорогой и чистой энергией, поможет и предприятиям, и домохозяйства

