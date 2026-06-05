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Владимир Путин оценил действия европейских элит: они провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны

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Владимир Путин оценил действия европейских элит: они провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны
Владимир ПутинАкции Европейских ЭлитХаос
📆6/5/2026 3:17 PM
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Владимир Путин оценил действия европейских элит, назвав их провокацией хаоса, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Россия наблюдает, как трясет энергетические рынки, как действуют бюрократы из ЕС, как Европа лишается важных позиций в экономике. Путин также отметил, что мир в нынешнее время время переживает серьезную за десятилетие трансформацию.

Владимир Путин оценил действия европейских элит. По словам российского лидера, они провоцируют хаос , в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Россия наблюдает, как трясет энергетические рынки, как действуют бюрократы из ЕС, как Европа лишается важных позиций в экономике.

Президент добавил, что в западных странах поводом для изъятия активов других стран могут быть любые: от конфликтов до отношения к ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Путин также подчеркнул, что мир в нынешнее время время переживает серьезную за десятилетие трансформацию. Это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития.

Мировая торговая система становится все менее западноцентричной, а страны БРИКС играют всё более значительную роль

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Владимир Путин Акции Европейских Элит Хаос Провокация Страны БРИКС Мировая Торговая Система Парадигма Глобального Развития Конфликты Отношение К ЛГБТ

 

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