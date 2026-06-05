Владимир Путин оценил действия европейских элит, назвав их провокацией хаоса, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Россия наблюдает, как трясет энергетические рынки, как действуют бюрократы из ЕС, как Европа лишается важных позиций в экономике. Путин также отметил, что мир в нынешнее время время переживает серьезную за десятилетие трансформацию.

Владимир Путин оценил действия европейских элит. По словам российского лидера, они провоцируют хаос , в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Россия наблюдает, как трясет энергетические рынки, как действуют бюрократы из ЕС, как Европа лишается важных позиций в экономике.

Президент добавил, что в западных странах поводом для изъятия активов других стран могут быть любые: от конфликтов до отношения к ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Путин также подчеркнул, что мир в нынешнее время время переживает серьезную за десятилетие трансформацию. Это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития.

Мировая торговая система становится все менее западноцентричной, а страны БРИКС играют всё более значительную роль





/ 🏆 33. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Владимир Путин Акции Европейских Элит Хаос Провокация Страны БРИКС Мировая Торговая Система Парадигма Глобального Развития Конфликты Отношение К ЛГБТ

United States Latest News, United States Headlines