Владимир Путин анонсировал участие в конференции по искусственному интеллекту, подчеркнув значимость ИИ для России

Президент России Владимир Путин подтвердил свое участие в ежегодной конференции Сбера, посвященной искусственному интеллекту. Он отметил важность развития ИИ и его применения в различных сферах. Также сообщается о разработке российскими инженерами сверхдешевого беспилотника с использованием ИИ. Президент ранее посетил выставку по биоэкономике, продемонстрировав интерес к инновациям.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о своем планируемом участии в конференции, организованной Сбер банком и посвященной передовым технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Это заявление прозвучало в ходе совещания, посвященного вопросам развития и внедрения ИИ-технологий в различных сферах. Путин подчеркнул важность данного мероприятия, отметив его ежегодный характер и значимость для обмена опытом и демонстрации достижений в области ИИ.

В этом году запланировано заслушать отчеты и презентации от ведущих специалистов и экспертов, что, по мнению президента, позволит оценить текущий уровень развития технологий и определить приоритетные направления для дальнейшей работы. Особое внимание будет уделено практическому применению ИИ в различных отраслях экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, транспорт, логистику и другие. Президент выразил уверенность в том, что конференция станет важной площадкой для обсуждения перспектив развития ИИ в России и за ее пределами, а также для формирования стратегии дальнейшей работы в этой области. Отмечено, что участие в конференции примут представители как государственных органов, так и частных компаний, научных организаций и исследовательских центров. Это обеспечит комплексный подход к обсуждению актуальных вопросов и позволит выработать эффективные решения для реализации поставленных задач. Ожидается, что на конференции будут представлены новые разработки и инновационные решения в области ИИ, включая алгоритмы машинного обучения, нейронные сети, системы обработки естественного языка и другие передовые технологии. Кроме того, будет уделено внимание вопросам этики, безопасности и правового регулирования использования ИИ, что является ключевым аспектом для обеспечения устойчивого и социально ответственного развития этой области. Также в рамках конференции планируется обсуждение вопросов подготовки кадров и повышения квалификации специалистов в сфере ИИ, что необходимо для обеспечения кадрового потенциала для реализации масштабных проектов. Ранее, 25 февраля, Владимир Путин посетил выставку, посвященную биоэкономике, которая проходила в рамках Форума будущих технологий в Москве. На выставке были представлены инновационные решения в области биоэкономики от крупнейших корпораций и научных предприятий. Особое внимание было уделено стенду Минпромторга РФ, где были продемонстрированы пять ключевых направлений национального проекта «Биоэкономика», включая микробный синтез, переработку биосырья и роль микроорганизмов в развитии технологий. Параллельно с этим, российские инженеры разработали сверхдешевый беспилотник Октокоптер, использующий ИИ, который найдет применение в логистике и экстренной медицине. Эта разработка является примером практического применения ИИ в реальном секторе экономики и демонстрирует возможности российских специалистов в области высоких технологий. Акцент сделан на потенциале ИИ для улучшения качества жизни граждан и повышения эффективности различных отраслей





