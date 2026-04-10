Head Topics

Технологии News

Владимир Путин анонсировал участие в конференции по искусственному интеллекту, подчеркнув значимость ИИ для России
📆4/10/2026 9:40 PM
📰Известия
127 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 78% · Publisher: 51%

Президент России Владимир Путин подтвердил свое участие в ежегодной конференции Сбера, посвященной искусственному интеллекту. Он отметил важность развития ИИ и его применения в различных сферах. Также сообщается о разработке российскими инженерами сверхдешевого беспилотника с использованием ИИ. Президент ранее посетил выставку по биоэкономике, продемонстрировав интерес к инновациям.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о своем планируемом участии в конференции, организованной Сбер банком и посвященной передовым технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Это заявление прозвучало в ходе совещания, посвященного вопросам развития и внедрения ИИ-технологий в различных сферах. Путин подчеркнул важность данного мероприятия, отметив его ежегодный характер и значимость для обмена опытом и демонстрации достижений в области ИИ.

В этом году запланировано заслушать отчеты и презентации от ведущих специалистов и экспертов, что, по мнению президента, позволит оценить текущий уровень развития технологий и определить приоритетные направления для дальнейшей работы. Особое внимание будет уделено практическому применению ИИ в различных отраслях экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, транспорт, логистику и другие. Президент выразил уверенность в том, что конференция станет важной площадкой для обсуждения перспектив развития ИИ в России и за ее пределами, а также для формирования стратегии дальнейшей работы в этой области. Отмечено, что участие в конференции примут представители как государственных органов, так и частных компаний, научных организаций и исследовательских центров. Это обеспечит комплексный подход к обсуждению актуальных вопросов и позволит выработать эффективные решения для реализации поставленных задач. Ожидается, что на конференции будут представлены новые разработки и инновационные решения в области ИИ, включая алгоритмы машинного обучения, нейронные сети, системы обработки естественного языка и другие передовые технологии. Кроме того, будет уделено внимание вопросам этики, безопасности и правового регулирования использования ИИ, что является ключевым аспектом для обеспечения устойчивого и социально ответственного развития этой области. Также в рамках конференции планируется обсуждение вопросов подготовки кадров и повышения квалификации специалистов в сфере ИИ, что необходимо для обеспечения кадрового потенциала для реализации масштабных проектов. Ранее, 25 февраля, Владимир Путин посетил выставку, посвященную биоэкономике, которая проходила в рамках Форума будущих технологий в Москве. На выставке были представлены инновационные решения в области биоэкономики от крупнейших корпораций и научных предприятий. Особое внимание было уделено стенду Минпромторга РФ, где были продемонстрированы пять ключевых направлений национального проекта «Биоэкономика», включая микробный синтез, переработку биосырья и роль микроорганизмов в развитии технологий. Параллельно с этим, российские инженеры разработали сверхдешевый беспилотник Октокоптер, использующий ИИ, который найдет применение в логистике и экстренной медицине. Эта разработка является примером практического применения ИИ в реальном секторе экономики и демонстрирует возможности российских специалистов в области высоких технологий. Акцент сделан на потенциале ИИ для улучшения качества жизни граждан и повышения эффективности различных отраслей

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-11 08:10:46