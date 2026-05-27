Владимир Путин проведет переговоры с Касым-Жомартом Токаевым в Астане

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану накануне вечером с государственным визитом, его самолет сопроводили два истребителя ВВС Казахстана. В аэропорту у трапа президента России встретил Токаев, а также оркестр и дети с флагами. У правительственного терминала его приветствовал парадным маршем взводный расчет почетного караула, а в это время в небе пролетели два вертолета с развевающимися российским и казахстанским флагами.

В четверг президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Визит Путина в Астану пройдет с государственным визитом, что является необычным случаем, поскольку обычно за президентский срок проводится только один такой визит.

В программе визита значатся переговоры двух лидеров, участие в пятом Евразийском экономическом форуме, где Путин выступит с оценкой уровня цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС. Кроме того, Путин и Токаев подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов.





