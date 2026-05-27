Владивосток, 27 мая: в квартире пятого этажа вспыхнул пожар, погибла женщина

Пожар в многоквартирном доме Владивостока унес жизнь женщины. Огонь начался в квартире пятого этажа, охватив матрас и часть личного имущества. Спасатели продолжают расследование причины возгорания.

Вечером 27 мая в городе Владивосток произошёл крупный пожар в пятиэтажном многоквартирном доме, ставший причиной гибели женщины. Сигнал о возгорании поступил в диспетчерский центр в 17:27, и уже через несколько минут на место происшествия были отправлены два пожар ных расчёта.

По информации управления МЧС России по Приморскому краю, очаг возгорания был локализован в квартире на пятом этаже здания. При прибытии спасателей в комнату уже горел матрас, что свидетельствовало о начале полного разрушения мебельного инвентаря. Огонь быстро охватил ограниченную площадь, примерно один квадратный метр, но достаточно, чтобы нанести серьёзный урон имуществу и создать опасные условия для жильцов. Оперативники сразу же приступили к тушению, используя специальные пожарные рукава и пенные составы, чтобы локализовать пламя и предотвратить дальнейшее распространение на соседние помещения





