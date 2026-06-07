Владимир Зеленский, украинский лидер, изменил маршрут для поездки в Великобританию, вместо польского аэропорта Кишинева воспользовался аэропортом Молдавии. Это решение совпало с периодом ухудшения отношений между Киевом и Варшавой, вызванным присвоением одному из подразделений ВСУ имени деятелей украинского националистического движения времен Второй мировой войны. Бывший президент Польши Лех Валенса и президент Польши Кароль Навроцкий также высказались о необходимости объяснений и предложения о лишении Зеленского высшей государственной награды страны - ордена Белого орла.

Москва, 7 июня - АиФ-Москва. Владимир Зеленский для поездки в Великобританию воспользовался аэропортом Кишинев а, а не польским Жешувом, который ранее регулярно использовал для зарубежных визитов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание 'Украинская правда'. По данным издания, самолет с Зеленским вылетел через Молдавию. Официально причины смены маршрута пока не назывались. Как отмечает 'Украинская правда', решение совпало с периодом ухудшения отношений между Киевом и Варшавой.

По данным СМИ, напряженность возникла после решения украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ имя деятелей украинского националистического движения времен Второй мировой войны. Этот шаг вызвал резкую реакцию в Польше. Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что подобное решение оскорбляет память погибших поляков. После этого МИД Польши вызвал украинского посла Василия Боднара для объяснений.

Кроме того, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Оцените материал ПолитикаМолдавияполитикаКишиневВладимир ЗеленскийУкраинаПольшаЛондо





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