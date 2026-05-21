Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Владимир Зеленский молчит о scandal'и вокруг его соратников, несмотря на давку publicity (дополнительная информация об экс-главе его офиса Андрее Ермаке)

Politics News

Владимир Зеленский молчит о scandal'и вокруг его соратников, несмотря на давку publicity (дополнительная информация об экс-главе его офиса Андрее Ермаке)
ЗеленскийАндрей ЕрмакСкриптов Разговоры Мидас
📆5/21/2026 9:50 PM
📰РИА Новости
32 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 59%

В новости говорится о том, что Владимир Зеленский до сих пор не комментирует арест экс-главы своего офиса Андрея Ермака, несмотря на давкую publicity вокруг скандала, связанного с его соратниками. Он продолжает давать комментарии в соцсетях и записывать видеосообщения о ходе конфликта и других проблемах в стране, но упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников и ожидает давление со стороны публикации записей разговоров по делу "Мидас".

Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал арест экс-главы своего офиса Андрея Ермака, пишет Welt. Зеленский продолжает давать комментарии в соцсетях, но молчит о коррупционном скандале, в который вовлечены его соратники.

Он продолжает ежедневно давать комментарии в соцсетях и записывает видеосообщения о ходе конфликта и других проблемах в стране. Однако он упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников — скандала, сотрясающегося прошлого года, — и, прежде всего, о том, что ему самому было известно и был ли он вообще причастен к этим событиям. Как указывается в статье, публикация записей разговоров по делу "Мидас" создала давление на Зеленского.

Хотя от уголовного преследования он защищен, то, как он справится с этим вызовом, может повлиять на его политическое будущее и будущее Украины

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Зеленский Андрей Ермак Скриптов Разговоры Мидас Версия Событий Zeigeйту Прокуратура

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Скрывал от публики год: Киркоров раскрыл подробности тайного романаСкрывал от публики год: Киркоров раскрыл подробности тайного романаФилипп Киркоров рассказал об отношениях, которые он скрывал от публики год. Певец поделился откровением в подкасте «You Wanna Scandal Now?»
Read more »

Филипп Киркоров сравнил Боню с консервной банкой - Газета.Ru | НовостиФилипп Киркоров сравнил Боню с консервной банкой - Газета.Ru | НовостиПевец Филипп Киркоров сравнил в подкасте «You Want A Scandal Now?» телеведущую Викторию Боню с пустой консервной банкой.
Read more »

Певица Севиль рассказала Киркорову, как не бояться таракановПевица Севиль рассказала Киркорову, как не бояться таракановПевица Севиль Велиева в подкасте «You Want A Scandal Now?» поделилась с артистом Филиппом Киркоровым, как бороться со страхом насекомых.
Read more »

Филипп Киркоров рассказал, что не связывался с Ивлеевой после «голой» вечеринкиФилипп Киркоров рассказал, что не связывался с Ивлеевой после «голой» вечеринкиПевец Филипп Киркоров признался в подкасте «You Want A Scandal Now?», что не связывался с блогершей Анастасией Ивлеевой после «голой» вечеринки.
Read more »

Олег Майами подтвердил слухи о романе с ИвлеевойОлег Майами подтвердил слухи о романе с ИвлеевойРэпер Олег Майами признался в подкасте Филиппа Киркорова «You Want A Scandal Now?», что некоторое время встречался с блогершей Анастасией Ивлеевой.
Read more »

American Electric Vehicle Maker Nikola Files for BankruptcyAmerican Electric Vehicle Maker Nikola Files for BankruptcyNikola, a troubled American electric vehicle manufacturer, has filed for bankruptcy. At its peak, the company's market capitalization reached $29 billion, surpassing Ford, despite lacking a functional prototype truck. A scandal erupted when Hindenburg Research revealed that a video showcasing Nikola's truck in motion was fabricated, showing a vehicle rolling downhill without an engine. Founder Trevor Milton was convicted of fraud, and the company paid a $125 million fine. Despite facing significant liabilities (ranging from $1 billion to $10 billion), Nikola possesses assets estimated between $500 million and $1 billion, with $47 million in cash reserves. The company aims to fulfill its obligations to employees.
Read more »



Render Time: 2026-05-22 00:50:38